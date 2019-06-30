Додано: Пон 01 лип, 2019 12:00

andrijk777 написав: Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?

Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.

Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.

andrijk777 написав: Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним. Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.

Зачем же так нагло перевирать? Изначально я был не ПРОТИВ, а ЗА военное решение проблемы ОРДЛО! Что необходимо было сделать:1) публично объявить об эвакуации ВСЕГО мирного населения для силовой зачистки региона от террористов2) провести ее для всех, кто захочет это сделать (включая пожелавших сложить оружие террористов)3) публично предостеречь на весь мир РФ от вмешательства, и максимально в содействии с партнерами обеспечить фото и видеофиксацию зоны конфликта (беспилотники, спутники, военные корреспонденты)4) и только после всего этого начать наступательную кампанию таким образом, чтобы потери персонала были минимальными из возможных.Что из этого было сделано - ничего, кроме беспорядочных атак позиций террористов с близкой дистанции и неумелого командования, результирующего попаданием военнослужащих в котлы!После череды военных фиаско как можно выступать за дальнейшее силовое решение? Если чем больше воюем, тем больше территории и людей теряем???Оставьте свои сомнения психотерапевту. Здесь принято оперировать фактами!