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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 164
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
45
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:26

Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.

сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма.

Плохо, что никто не помнит не столь уж далекую истории. Формула НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ родилась еще 80 лет назад, и с тех пор ее никто не отменял. Тем более в Черном море, где любой военный корабль нечерноморских держав может находиться ограниченное количество времени, и по сути представляет собой лишь УДОБНУЮ МИШЕНЬ для сверзвуковых ракет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:30

  freeze написав:
  Подолянин написав:
  freeze написав:Вы-то сами желаете погибнуть в степях на Донбассе, освобождая его? Думаете там мелочь будет пару тысяч погибших?
Звучит как истерика чесслово.
Такое может спрашивать только тот кто держал оружие в руках на передовой. А не диванный воин.


Тоже с окопа пишешь, воин ?
Смотрю все воинственные за клавой стали, аж клавиши стираются.
О, я угадал. Не сложно было.
Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:33

Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46

  andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.

Если не трудно, напишите, что вы имеете в виду, говоря про "воєнне вирішення проблеми ОРДЛО"?
Атаку мотострелков с поддержкой танками после артобстрела? Бомбардировку авиацией? Ракеты? Другое?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:46

  Подолянин написав: О, я угадал. Не сложно было.
Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством.


Диванный воин, ты хоть с гранатомета выстрел можешь сделать )))
Нравятся мне эти активные агрессивный хунвейбины, которые горазды в игры-стрелялки поиграть )))
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:48

  andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.



Еще одна тыловая крыса, почему не в окопах до сих пор, раз так пострелять любишь, профессиональный провокатор что-ли?

Хоть в армии служил, или плоскостопие тяжелое ?
Востаннє редагувалось freeze в Пон 01 лип, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:51

Славик просто "плоть от плоти" Пети.

Вчера на площади Свободы Вакарчук слегка оговорился и произнес со сцены «Россия аннексировала российский Крым»

Это вам не газ по 2.50


ВИДЕО
https://twitter.com/h_saltovka/status/1145589266204045312


Скоро будет и "чобіт українського оккупанта"(с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:57

Давно заметил, что профессиональные уклонисты от армии, являются самыми убежденными сторонниками повоевать, но с одним условием, чтобы воевали не они, а кто-то другой.
Так более безопасно. А они будут лозунги набрасывать на вентилятор.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:00

  andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.


Зачем же так нагло перевирать? Изначально я был не ПРОТИВ, а ЗА военное решение проблемы ОРДЛО! Что необходимо было сделать:
1) публично объявить об эвакуации ВСЕГО мирного населения для силовой зачистки региона от террористов
2) провести ее для всех, кто захочет это сделать (включая пожелавших сложить оружие террористов)
3) публично предостеречь на весь мир РФ от вмешательства, и максимально в содействии с партнерами обеспечить фото и видеофиксацию зоны конфликта (беспилотники, спутники, военные корреспонденты)
4) и только после всего этого начать наступательную кампанию таким образом, чтобы потери персонала были минимальными из возможных.

Что из этого было сделано - ничего, кроме беспорядочных атак позиций террористов с близкой дистанции и неумелого командования, результирующего попаданием военнослужащих в котлы!

После череды военных фиаско как можно выступать за дальнейшее силовое решение? Если чем больше воюем, тем больше территории и людей теряем???

  andrijk777 написав:Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.


Оставьте свои сомнения психотерапевту. Здесь принято оперировать фактами!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:09

Активные наступательные действия на Донбассе поддерживают только 7% украинцев
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социсследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг.

https://mresearcher.com/2019/06/aktivny ... ntsev.html

Процент удивительно совпадает с процентом поддержки партии ПЕС.
Это явно не случайно.
freeze
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