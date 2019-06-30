Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну, т.е. на уступки всегда и везде должны идти мы. Все большие и большие и большие. Ждем, когда нам на выход наших судов из портов Одессы надо будет разрешение в России спрашивать.
сложно стало писать, половину сообщений почему-то режут, ну да Бог кому-то судья. Не нужно идти на уступки, нужно добиваться от всяких Морских трибуналов своих прав! Затем лезть на рожон, притом в присутствии иностранных наблюдателей на судах! Право сильного еще никто не отменял и из-за Украины никто в ядерный конфликт не ввяжется. Нужно попросить правильных пацанов держать на ротационной основе серьезные шлюпки в Одессе, коль своих нэма.
Плохо, что никто не помнит не столь уж далекую истории. Формула НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ родилась еще 80 лет назад, и с тех пор ее никто не отменял. Тем более в Черном море, где любой военный корабль нечерноморских держав может находиться ограниченное количество времени, и по сути представляет собой лишь УДОБНУЮ МИШЕНЬ для сверзвуковых ракет.
Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО? Можливо тому що це найгірший варант для Кремля. Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО? Можливо тому що це найгірший варант для Кремля. Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Если не трудно, напишите, что вы имеете в виду, говоря про "воєнне вирішення проблеми ОРДЛО"? Атаку мотострелков с поддержкой танками после артобстрела? Бомбардировку авиацией? Ракеты? Другое?
Подолянин написав: О, я угадал. Не сложно было. Судя по кол-ву постов в этой ветке клавиши стираются быстрее у всезнающих диванных вояк которые не в состоянии даже свои мысли сформулировать. Берут количеством.
Диванный воин, ты хоть с гранатомета выстрел можешь сделать ))) Нравятся мне эти активные агрессивный хунвейбины, которые горазды в игры-стрелялки поиграть )))
andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО? Можливо тому що це найгірший варант для Кремля. Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Еще одна тыловая крыса, почему не в окопах до сих пор, раз так пострелять любишь, профессиональный провокатор что-ли?
Хоть в армии служил, или плоскостопие тяжелое ?
Востаннє редагувалось freeze в Пон 01 лип, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Давно заметил, что профессиональные уклонисты от армии, являются самыми убежденными сторонниками повоевать, но с одним условием, чтобы воевали не они, а кто-то другой. Так более безопасно. А они будут лозунги набрасывать на вентилятор.
andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО? Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Зачем же так нагло перевирать? Изначально я был не ПРОТИВ, а ЗА военное решение проблемы ОРДЛО! Что необходимо было сделать: 1) публично объявить об эвакуации ВСЕГО мирного населения для силовой зачистки региона от террористов 2) провести ее для всех, кто захочет это сделать (включая пожелавших сложить оружие террористов) 3) публично предостеречь на весь мир РФ от вмешательства, и максимально в содействии с партнерами обеспечить фото и видеофиксацию зоны конфликта (беспилотники, спутники, военные корреспонденты) 4) и только после всего этого начать наступательную кампанию таким образом, чтобы потери персонала были минимальными из возможных.
Что из этого было сделано - ничего, кроме беспорядочных атак позиций террористов с близкой дистанции и неумелого командования, результирующего попаданием военнослужащих в котлы!
После череды военных фиаско как можно выступать за дальнейшее силовое решение? Если чем больше воюем, тем больше территории и людей теряем???
andrijk777 написав:Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Оставьте свои сомнения психотерапевту. Здесь принято оперировать фактами!
Активные наступательные действия на Донбассе поддерживают только 7% украинцев Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социсследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг.