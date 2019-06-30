Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:14
Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:22
Так подайте в реформированные Порошенком суды
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:30
Такое скажете... судебная реформа - это когда судьям правильные люди из АП звонят, а сейчас там одни неправильные сидят
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 01 лип, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:30
Проблема, что пока не прекратиться огонь и на линию разграничения не отправят голубые каски, то прогибаться придется больше и больше. Одно дело когда пуля попала в Украинца, другое - представителя европейского союза. Тогда выражать крайнюю озабоченность сложнее, т.к. гражданин европы... Ну а мы и русские будем как Сербы и Косово, ненавидеть друг друга ещё долгие десятилетия...
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:34
Твой президент был главнокомандующим 5 лет.
Что-ж он терпел эту окопную войну?
Почему впереди всех на белом коне и в черной бурке с шашкой наголо?...впрочем, кажется это уже где-то было...
Не знаю кто там в чем виноват сейчас, но одно могу сказать определенно и хрен меня кто-то в этом переубедит - моряки попали в плен при порохе, правильно было направлять их в азовское море или неправильно - вопрос отдельный, может и правильно, но не с такими силами и полномочиями (может посадили-бы на посудины форумных "патриотов", дали что-то посерьезней палубных пулеметов и сказали " Будут проблемы - разрешаем открывать огонь на поражение из всех видов вооружения, включая рогатки и пращи". Глядишь, может какую российскую посудину героически и потопили-бы и на форуме мы сейчас бурно обсуждали очень важный вопрос освобождения наших родных, форумных "патриотов" из расейскага плена. Но только на наших условиях! И никак иначе. Крым и Донбасс вернут - тогда мы согласны забрать наших "патриотов" домой! Да! И вся Кубань переходит на украинский язык!), а пытается их вернуть Зеленский. Как понимает, как получается. Порох хотел формальный повод ввести ВП и посмотреть что будет? Он его получил. Это его задача была вытаскивать моряков.
Поход-же в Азов мне напомнил управление нашими войсками во время захвата Крыма. "Не стрелять, ничего не предпринимать, но вы держитесь". Не было-бы этого слюнтяйства, а была-бы четкая позиция - или "Воевать, Крым - суверенная территория Украины" и потерять там всю группировку войск и фактически дать пуделю то, что он хотел, а именно - войну на всей территории Украины и получить формальный повод для удара по Киеву со стороны Белгорода (где как раз были войска, а не на границе с Ростовом). Или "Крым суверенная территория Украины, но мы не в состоянии ее удержать военным путем, поэтому всем в течении суток колоннами выйти из расположения частей, имущество и документы, которое невозможно вывезти - уничтожить". Кто выходит на материковую часть - повышение в звании и премия, кто переходит на сторону врага - заочный трибунал.
Тогда-бы мы посмотрели кто с кем и на чем воевал весной 2014-го в Донбассе.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:44
военное "решение" могло иметь место в 2015, но тогда это означало минус Харьков и Днепропетровск.
за прошедшее время мышцы трохи нарастили, но это не значит, что все разрешено. Мы не США, чтобы плюнув на все, шли решать проблемы низкого рейтинга президента победоносной войнушкой на другом конце земного шарика.
проблема в том, что когда количество "террористов" перерастает критическую массу, явление называется гражданской войной, как это было, например в Чечне и б/Югославии.
В гражданские войны извне мало кто хочет лезть с помощью, ибо неясно, кто кого замочит и с кем придется налаживать отношения.
То есть не факт, что мы получим помощь со всех сторон, но факт, что вояки ОРДЛО получат. И тогда не ясно, в какую сторону сместятся границы. Слава Богу, это понимал даже ПАП и не рыпался.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:48
Я розмовляв в свій час з фронтовиками.
В березні-квітні 2014 українська армія була не готова до війни. Зовсім не готова.
Не вистачало всього.
В мене колеги в сусідній установі збирали з своїх зарплат гроші на закупівлю акумуляторів для БТРів (на роту був лише один робочий акумулятор), ми ж - збирали кошти на біноклі для війська.
Лише в червні укро-армія щось могла робити. Себто - воювати.
Українське керівництво і народ не було готові до того, що Росія почне війну проти України. За довоєнну ілюзію "братства" з московитами - українці змушені були розплачуватись своєї територією.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:53
Зе-і зекоманда ставлять сепаратиста головою Луганської ОГА.
"Про нового голову адміністрації Луганщини і його релігійних "партнерів" із ЛНР. Поки що ніхто не звернув увагу на те, що Віталій Комарницький, якого призначили головою Луганської ОДА, вказав неправду у своїй декларації за 2017 рік як ректор Луганського університету внутрішніх справ . Він із якоїсь причини приховав те, що є засновником релігійної організації "Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська" (ЄДРПОУ 37057576). Навмисне чи ні - не знаю, але вважаю, що про цей факт варто розповісти", - з'ясував він.
"Ідеться про Луганську парафію УПЦ МП, яка діє на території Луганської області, а свої служби переважно проводить на території Луганського медичного університету (в окупованому місті Луганську, скоро там закінчать будувати і новий храм. Про все це я дізнався просто зателефонувавши за вказаним у реєстрі номером телефону. Спілкувався із священником, який сказав, що перебуває на території т.зв. ЛНР. Але це не так цікаво. Цікаво, що серед засновників цієї релігійної організації, крім майже очільника ОДА Віталія Мар`яновича Комарницького, виявилися досить неоднозначні люди. Ну тобто однозначні. Сєпари.
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:07
Порохоботам нужно сценарии для Голливуда писать. Порошенко - сам прихожанин УПЦ МП 1990-2018. Но связанность какого-то там Комарницкого с той же самой организацией - это сенсация, отдающая сепаратизмом
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:12
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