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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3388338933903391 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 164 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 45 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 164 Додано: Пон 01 лип, 2019 13:16 Вкладчик1234 написав: airmax78 написав: freeze написав: Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.

Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке. Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке.

Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом! Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!

Так подайте в реформированные Порошенком суды Так подайте в реформированные Порошенком суды



Так ты за или против. Вроде как и хорошо, что порох до судов не добрался? кто бы тогда правильные решения принимал?

Представляешь ужас, раду не роспускают по первому хотению. Вот беда то была бы. Так ты за или против. Вроде как и хорошо, что порох до судов не добрался? кто бы тогда правильные решения принимал?Представляешь ужас, раду не роспускают по первому хотению. Вот беда то была бы. vano80 Повідомлень: 1228 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 13:20 Frant написав: rjkz написав: Поход-же в Азов мне напомнил управление нашими войсками во время захвата Крыма. "Не стрелять, ничего не предпринимать, но вы держитесь". Не было-бы этого слюнтяйства, а была-бы четкая позиция - или "Воевать, Крым - суверенная территория Украины" и потерять там всю группировку войск и фактически дать пуделю то, что он хотел, а именно - войну на всей территории Украины и получить формальный повод для удара по Киеву со стороны Белгорода (где как раз были войска, а не на границе с Ростовом). Или "Крым суверенная территория Украины, но мы не в состоянии ее удержать военным путем, поэтому всем в течении суток колоннами выйти из расположения частей, имущество и документы, которое невозможно вывезти - уничтожить". Кто выходит на материковую часть - повышение в звании и премия, кто переходит на сторону врага - заочный трибунал.

Тогда-бы мы посмотрели кто с кем и на чем воевал весной 2014-го в Донбассе. Поход-же в Азов мне напомнил управление нашими войсками во время захвата Крыма. "Не стрелять, ничего не предпринимать, но вы держитесь". Не было-бы этого слюнтяйства, а была-бы четкая позиция - или "Воевать, Крым - суверенная территория Украины" и потерять там всю группировку войск и фактически дать пуделю то, что он хотел, а именно - войну на всей территории Украины и получить формальный повод для удара по Киеву со стороны Белгорода (где как раз были войска, а не на границе с Ростовом). Или "Крым суверенная территория Украины, но мы не в состоянии ее удержать военным путем, поэтому всем в течении суток колоннами выйти из расположения частей, имущество и документы, которое невозможно вывезти - уничтожить". Кто выходит на материковую часть - повышение в звании и премия, кто переходит на сторону врага - заочный трибунал.Тогда-бы мы посмотрели кто с кем и на чем воевал весной 2014-го в Донбассе.

Я розмовляв в свій час з фронтовиками.

В березні-квітні 2014 українська армія була не готова до війни. Зовсім не готова.

Не вистачало всього.

В мене колеги в сусідній установі збирали з своїх зарплат гроші на закупівлю акумуляторів для БТРів (на роту був лише один робочий акумулятор), ми ж - збирали кошти на біноклі для війська.

Лише в червні укро-армія щось могла робити. Себто - воювати.



Українське керівництво і народ не було готові до того, що Росія почне війну проти України. За довоєнну ілюзію "братства" з московитами - українці змушені були розплачуватись своєї територією.









Я розмовляв в свій час з фронтовиками.В березні-квітні 2014 українська армія була не готова до війни. Зовсім не готова.Не вистачало всього.В мене колеги в сусідній установі збирали з своїх зарплат гроші на закупівлю акумуляторів для БТРів (на роту був лише один робочий акумулятор), ми ж - збирали кошти на біноклі для війська.Лише в червні укро-армія щось могла робити. Себто - воювати.Українське керівництво і народ не було готові до того, що Росія почне війну проти України. За довоєнну ілюзію "братства" з московитами - українці змушені були розплачуватись своєї територією.



Так и я никогда не агитировал воевать в Крыму. Даже если-бы у нас была такая армия как сейчас. Без превосходства в авиации и противоракетных средствах украинская армия попала-бы в фактический котел в Крыму - перерезав 2 перешейка с материком, Крым отрезается от снабжения продовольствием и боеприпасами и герочески защищается до последнего солдата, но проигрывается. Перешейки перебиваются элементарно авиа и ракетными ударами. Поэтому НЕЛЬЗЯ было там воевать. Но выводить людей и технику и можно и нужно было. В том числе не тянуть с выводом кораблей. Хотя в Черном море, этой большой луже, от них толку никакого, если ты сам не собираешься нападать. Защищаться-же от нападения с моря проще с суши - один удачный пуск ракеты или залп Пионами и сразу огромные потери противника. Так и я никогда не агитировал воевать в Крыму. Даже если-бы у нас была такая армия как сейчас. Без превосходства в авиации и противоракетных средствах украинская армия попала-бы в фактический котел в Крыму - перерезав 2 перешейка с материком, Крым отрезается от снабжения продовольствием и боеприпасами и герочески защищается до последнего солдата, но проигрывается. Перешейки перебиваются элементарно авиа и ракетными ударами. Поэтому НЕЛЬЗЯ было там воевать. Но выводить людей и технику и можно и нужно было. В том числе не тянуть с выводом кораблей. Хотя в Черном море, этой большой луже, от них толку никакого, если ты сам не собираешься нападать. Защищаться-же от нападения с моря проще с суши - один удачный пуск ракеты или залп Пионами и сразу огромные потери противника. rjkz

Повідомлень: 9559 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3388338933903391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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