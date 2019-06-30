Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде. Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке.
Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!
Так подайте в реформированные Порошенком суды
Так ты за или против. Вроде как и хорошо, что порох до судов не добрался? кто бы тогда правильные решения принимал? Представляешь ужас, раду не роспускают по первому хотению. Вот беда то была бы.
rjkz написав:Поход-же в Азов мне напомнил управление нашими войсками во время захвата Крыма. "Не стрелять, ничего не предпринимать, но вы держитесь". Не было-бы этого слюнтяйства, а была-бы четкая позиция - или "Воевать, Крым - суверенная территория Украины" и потерять там всю группировку войск и фактически дать пуделю то, что он хотел, а именно - войну на всей территории Украины и получить формальный повод для удара по Киеву со стороны Белгорода (где как раз были войска, а не на границе с Ростовом). Или "Крым суверенная территория Украины, но мы не в состоянии ее удержать военным путем, поэтому всем в течении суток колоннами выйти из расположения частей, имущество и документы, которое невозможно вывезти - уничтожить". Кто выходит на материковую часть - повышение в звании и премия, кто переходит на сторону врага - заочный трибунал. Тогда-бы мы посмотрели кто с кем и на чем воевал весной 2014-го в Донбассе.
Я розмовляв в свій час з фронтовиками. В березні-квітні 2014 українська армія була не готова до війни. Зовсім не готова. Не вистачало всього. В мене колеги в сусідній установі збирали з своїх зарплат гроші на закупівлю акумуляторів для БТРів (на роту був лише один робочий акумулятор), ми ж - збирали кошти на біноклі для війська. Лише в червні укро-армія щось могла робити. Себто - воювати.
Українське керівництво і народ не було готові до того, що Росія почне війну проти України. За довоєнну ілюзію "братства" з московитами - українці змушені були розплачуватись своєї територією.
Так и я никогда не агитировал воевать в Крыму. Даже если-бы у нас была такая армия как сейчас. Без превосходства в авиации и противоракетных средствах украинская армия попала-бы в фактический котел в Крыму - перерезав 2 перешейка с материком, Крым отрезается от снабжения продовольствием и боеприпасами и герочески защищается до последнего солдата, но проигрывается. Перешейки перебиваются элементарно авиа и ракетными ударами. Поэтому НЕЛЬЗЯ было там воевать. Но выводить людей и технику и можно и нужно было. В том числе не тянуть с выводом кораблей. Хотя в Черном море, этой большой луже, от них толку никакого, если ты сам не собираешься нападать. Защищаться-же от нападения с моря проще с суши - один удачный пуск ракеты или залп Пионами и сразу огромные потери противника.
Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны. Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет. Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку.
да. Некоторые это не понимают. Бойню, пусть и на окраине Европы, Украине не простят. Да и русские "вступятся", понятно на чьей стороне. Это будет последний приказ президента, последствия - капитуляция по всем фронтам. Уж лучше худой мир
freeze написав:Сегодня на телеканале "Прямой" проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Порошенко икнул опять.
Предлагаю тем, кто тут натужно пытался троллить Зеленского - он же обещал по весне сажать, перейти на новую риторику - Ааастанавитесь.
Зачем. Если по закону, пусть делают. Ну типа как не дают люстрированным занимать должности, скажем. Или орать по г+г про оффшорки новых лиц.