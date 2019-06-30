rjkz написав:

Поход-же в Азов мне напомнил управление нашими войсками во время захвата Крыма. "Не стрелять, ничего не предпринимать, но вы держитесь". Не было-бы этого слюнтяйства, а была-бы четкая позиция - или "Воевать, Крым - суверенная территория Украины" и потерять там всю группировку войск и фактически дать пуделю то, что он хотел, а именно - войну на всей территории Украины и получить формальный повод для удара по Киеву со стороны Белгорода (где как раз были войска, а не на границе с Ростовом). Или "Крым суверенная территория Украины, но мы не в состоянии ее удержать военным путем, поэтому всем в течении суток колоннами выйти из расположения частей, имущество и документы, которое невозможно вывезти - уничтожить". Кто выходит на материковую часть - повышение в звании и премия, кто переходит на сторону врага - заочный трибунал.Тогда-бы мы посмотрели кто с кем и на чем воевал весной 2014-го в Донбассе.