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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3389339033913392 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 164 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 45 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 164 Додано: Пон 01 лип, 2019 15:40 freeze написав: vano80 написав: https://news.rambler.ru/politics/42425850-peskov-prokommentiroval-prizyv-zelenskogo-osvobodit-moryakov/

"Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"



Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку. "Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации., но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку.



Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.



Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту. Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту.



Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.



По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."



А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."



Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага. Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага. vano80 Повідомлень: 1232 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 15:43 Re: Політичні дискусії vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: https://news.rambler.ru/politics/42425850-peskov-prokommentiroval-prizyv-zelenskogo-osvobodit-moryakov/

"Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"



Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку. "Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации., но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку.



Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.



Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту. Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту.



Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.



По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."



А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."



Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага. Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага.



Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского и Богдана, можешь сразу им нафейсбучить. Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского и Богдана, можешь сразу им нафейсбучить. freeze 4 Повідомлень: 12033 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 16:04 freeze написав: Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского

15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-.

Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський.

Він посередність, яка вчилась "так собі" і читала мало книжок.

Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків. 15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-.Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський.Він посередність, яка вчилась "так собі" і читала мало книжок.Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20217 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 16:06 Frant написав: freeze написав: Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского

15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-.

Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський.

Він посередність, яка посередньо вчилась і читала мало книжок.

Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків. 15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-.Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський.Він посередність, яка посередньо вчилась і читала мало книжок.Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків.



Два, вопроса к тебе -

- почему ты такой бедный ? В сравнении с тем же Зеленским.

- чего ты добился в жизни, чтобы тебя кто-то вспомнил через 10 лет, кроме ближайших родственников ? В сравнении с тем же Зеленским, которого ты считаешь глупым.



Или ты считаешь, что ум - это Вассерман, постоянно выигрывающий в Cвоей игре ? Два, вопроса к тебе -- почему ты такой бедный ? В сравнении с тем же Зеленским.- чего ты добился в жизни, чтобы тебя кто-то вспомнил через 10 лет, кроме ближайших родственников ? В сравнении с тем же Зеленским, которого ты считаешь глупым.Или ты считаешь, что ум - это Вассерман, постоянно выигрывающий в Cвоей игре ? freeze 4 Повідомлень: 12033 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 16:09 Про українську ПВО, яку "знищив" "шоколадний барига".

Може, й не знищив, а навпаки - зміцнив кількісно і якісно?



"В сегодняшней статье мы разберём, что происходит с украинской ПВО в 2019 году. Потому что один из ключевых моментов, наравне с дипломатией, который пять лет заставляет российскую резервную армию изображать шахтёров под нашими прилётами, а не пытаться показать нам Сирию с доставкой чугуна по городам. Если мы не можем быстро нарастить авиацию (хотя как сказать, на сегодня у нас вдвое больше летающих бортов, несмотря на потери в 2014-м), то значит, надо заниматься ПВО настоящим образом.



Первое, что стоит знать о современной ПВО — это очень дорого. Пакет из 7 ЗРК «Патриот» для Румынии, вместе с ракетами, техническим центром по обслуживанию обошёлся почти в 4 млрд долларов. Испания, тратящая на оборону 15–16 млрд «мёртвых американских президентов» приобретает 2 батареи «Патриотов» из наличия Германии и 4 норвежских ЗРК «NASAMS II». Поэтому любой, кто всерьёз планирует, что в обозримом будущем мы можем поменять 45 дивизионов С-300П, ПС, В и «Бук-М1», не совсем здоров умственно. Возможно, Украина потянет опцион из 2–3 батарей с задержкой выплат за несколько лет, чтобы поставить оборону против баллистических целей и крылатых ракет над Киевом или Харьковом, но не более того.



Второе. СССР тратил миллиарды на оборону и забил заводы плановой экономики обслуживанием армии так, что наши мамы стояли в очереди за холодильником по 3–4 года. Но и он смог перевооружить перед распадом только часть ПВО в 3 украинских округах. Свыше половины зенитных подразделений в 1990 году оснащались устаревшей ламповой техникой. «Кругами», С-75, С-125. С количеством ракет в 1 возимый и 1 неприкосновенный запас на дивизион.



Третье — каждая статья о реформе ВСУ сопровождается комментариями поехавших из-за поребрика про «Калибры» и крылатые ракеты. Так вот, ни в одном конфликте подавление ПВО не решалось при помощи дистанционной работы высокоточным оружием. Альянс выпустил более 7 000 высокоточных боеприпасов в Сербии и по меньшей мере 19 000 в Ираке. Здесь всё — планирующие бомбы, крылатые ракеты, КРВБ, различные контейнерные носители с судов и кассетные боеприпасы.



Но мы отвлеклись от темы. Украина не может массово поменять ЗРК, а те, что может (например, китайские), недалеко ушли от «Буков». Выходит, остаётся один путь до роста экономики — снятие с хранения, модернизация, автоматизация. Рост живучести, мобильности, перевод на «цифру» и отечественное шасси — то, чем мы занимаемся всё время с начала войны на Востоке.



"Вот так вот барыги развалили армию: создали новое командование, тыловые части, штабы, артиллерийские бригады — четыре десятка новых подразделений. И теперь им мало стоящих на вооружении «Ос» и «Стрел». Плюс новые дивизионы «трёхсотых» неплохо было бы поддержать самоходными установками, формируя на пределе дальности их работы стрельбовые засады и выносные «посты» — создавая 40–50-километровую зону, на протяжении которой самолёт противника может быть поражён множеством носителей. «Кубы», кстати, хорошо отстрелялись ракетами «Бука» 9М38М1 весной этого года — их у нас больше и они в лучшем состоянии. Больше — это несколько тысяч, а ещё для них готова программа по перезарядке топлива."



https://petrimazepa.com/pvo_v_2019_godu





https://petrimazepa.com/pvo_v_2019_godu "В сегодняшней статье мы разберём, что происходит с украинской ПВО в 2019 году. Потому что один из ключевых моментов, наравне с дипломатией, который пять лет заставляет российскую резервную армию изображать шахтёров под нашими прилётами, а не пытаться показать нам Сирию с доставкой чугуна по городам. Если мы не можем быстро нарастить авиацию (хотя как сказать, на сегодня у нас вдвое больше летающих бортов, несмотря на потери в 2014-м), то значит, надо заниматься ПВО настоящим образом.Первое, что стоит знать о современной ПВО — это очень дорого. Пакет из 7 ЗРК «Патриот» для Румынии, вместе с ракетами, техническим центром по обслуживанию обошёлся почти в 4 млрд долларов. Испания, тратящая на оборону 15–16 млрд «мёртвых американских президентов» приобретает 2 батареи «Патриотов» из наличия Германии и 4 норвежских ЗРК «NASAMS II». Поэтому любой, кто всерьёз планирует, что в обозримом будущем мы можем поменять 45 дивизионов С-300П, ПС, В и «Бук-М1», не совсем здоров умственно. Возможно, Украина потянет опцион из 2–3 батарей с задержкой выплат за несколько лет, чтобы поставить оборону против баллистических целей и крылатых ракет над Киевом или Харьковом, но не более того.Второе. СССР тратил миллиарды на оборону и забил заводы плановой экономики обслуживанием армии так, что наши мамы стояли в очереди за холодильником по 3–4 года. Но и он смог перевооружить перед распадом только часть ПВО в 3 украинских округах. Свыше половины зенитных подразделений в 1990 году оснащались устаревшей ламповой техникой. «Кругами», С-75, С-125. С количеством ракет в 1 возимый и 1 неприкосновенный запас на дивизион.Третье — каждая статья о реформе ВСУ сопровождается комментариями поехавших из-за поребрика про «Калибры» и крылатые ракеты. Так вот, ни в одном конфликте подавление ПВО не решалось при помощи дистанционной работы высокоточным оружием. Альянс выпустил более 7 000 высокоточных боеприпасов в Сербии и по меньшей мере 19 000 в Ираке. Здесь всё — планирующие бомбы, крылатые ракеты, КРВБ, различные контейнерные носители с судов и кассетные боеприпасы.Но мы отвлеклись от темы. Украина не может массово поменять ЗРК, а те, что может (например, китайские), недалеко ушли от «Буков». Выходит, остаётся один путь до роста экономики — снятие с хранения, модернизация, автоматизация. Рост живучести, мобильности, перевод на «цифру» и отечественное шасси — то, чем мы занимаемся всё время с начала войны на Востоке.." Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 лип, 2019 16:20, всього редагувалось 3 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20217 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 16:11 freeze написав: Frant написав: freeze написав: Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского

15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-.

Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський.

Він посередність, яка посередньо вчилась і читала мало книжок.

Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків. 15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-.Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський.Він посередність, яка посередньо вчилась і читала мало книжок.Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків.



Два, вопроса к тебе -

- почему ты такой бедный ? В сравнении с тем же Зеленским.

- чего ты добился в жизни, чтобы тебя кто-то вспомнил через 10 лет, кроме ближайших родственников ? В сравнении с тем же Зеленским, которого ты считаешь глупым.



Или ты считаешь, что ум - это Вассерман, постоянно выигрывающий в Cвоей игре ? Два, вопроса к тебе -- почему ты такой бедный ? В сравнении с тем же Зеленским.- чего ты добился в жизни, чтобы тебя кто-то вспомнил через 10 лет, кроме ближайших родственников ? В сравнении с тем же Зеленским, которого ты считаешь глупым.Или ты считаешь, что ум - это Вассерман, постоянно выигрывающий в Cвоей игре ?

Є високооплачувані клоуни. Вони добре жонглюють шариками, їдуть на одноколісному велосипеді, мають приємний голос.



Проте я вважаю, що їхнє місце в цирку, а не на чолі держави.

Тому що ці клоуни компетентні лише в циркових справах.



Тобто навіть у ватанів немає сумнівів, що Порошенко набагато розумніший, ніж Зеленський.

І це їх ображає.



Багатий - не значить розумний. Зрозумів? Тому що ці клоуни компетентні лише в циркових справах.Тобто навіть у ватанів немає сумнівів, що Порошенко набагато розумніший, ніж Зеленський.І це їх ображає.Багатий - не значить розумний. Зрозумів? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20217 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3389339033913392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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