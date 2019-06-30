Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:https://news.rambler.ru/politics/42425850-peskov-prokommentiroval-prizyv-zelenskogo-osvobodit-moryakov/ "Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"
Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку.
Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.
Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту.
Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."
А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."
Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага.
vano80 написав:https://news.rambler.ru/politics/42425850-peskov-prokommentiroval-prizyv-zelenskogo-osvobodit-moryakov/ "Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"
Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку.
Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.
Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту.
Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."
А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."
Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага.
Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского и Богдана, можешь сразу им нафейсбучить.
freeze написав:Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского
15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-. Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський. Він посередність, яка вчилась "так собі" і читала мало книжок. Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского
15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-. Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський. Він посередність, яка посередньо вчилась і читала мало книжок. Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків.
Два, вопроса к тебе - - почему ты такой бедный ? В сравнении с тем же Зеленским. - чего ты добился в жизни, чтобы тебя кто-то вспомнил через 10 лет, кроме ближайших родственников ? В сравнении с тем же Зеленским, которого ты считаешь глупым.
Или ты считаешь, что ум - это Вассерман, постоянно выигрывающий в Cвоей игре ?
Про українську ПВО, яку "знищив" "шоколадний барига". Може, й не знищив, а навпаки - зміцнив кількісно і якісно?
"В сегодняшней статье мы разберём, что происходит с украинской ПВО в 2019 году. Потому что один из ключевых моментов, наравне с дипломатией, который пять лет заставляет российскую резервную армию изображать шахтёров под нашими прилётами, а не пытаться показать нам Сирию с доставкой чугуна по городам. Если мы не можем быстро нарастить авиацию (хотя как сказать, на сегодня у нас вдвое больше летающих бортов, несмотря на потери в 2014-м), то значит, надо заниматься ПВО настоящим образом.
Первое, что стоит знать о современной ПВО — это очень дорого. Пакет из 7 ЗРК «Патриот» для Румынии, вместе с ракетами, техническим центром по обслуживанию обошёлся почти в 4 млрд долларов. Испания, тратящая на оборону 15–16 млрд «мёртвых американских президентов» приобретает 2 батареи «Патриотов» из наличия Германии и 4 норвежских ЗРК «NASAMS II». Поэтому любой, кто всерьёз планирует, что в обозримом будущем мы можем поменять 45 дивизионов С-300П, ПС, В и «Бук-М1», не совсем здоров умственно. Возможно, Украина потянет опцион из 2–3 батарей с задержкой выплат за несколько лет, чтобы поставить оборону против баллистических целей и крылатых ракет над Киевом или Харьковом, но не более того.
Второе. СССР тратил миллиарды на оборону и забил заводы плановой экономики обслуживанием армии так, что наши мамы стояли в очереди за холодильником по 3–4 года. Но и он смог перевооружить перед распадом только часть ПВО в 3 украинских округах. Свыше половины зенитных подразделений в 1990 году оснащались устаревшей ламповой техникой. «Кругами», С-75, С-125. С количеством ракет в 1 возимый и 1 неприкосновенный запас на дивизион.
Третье — каждая статья о реформе ВСУ сопровождается комментариями поехавших из-за поребрика про «Калибры» и крылатые ракеты. Так вот, ни в одном конфликте подавление ПВО не решалось при помощи дистанционной работы высокоточным оружием. Альянс выпустил более 7 000 высокоточных боеприпасов в Сербии и по меньшей мере 19 000 в Ираке. Здесь всё — планирующие бомбы, крылатые ракеты, КРВБ, различные контейнерные носители с судов и кассетные боеприпасы.
Но мы отвлеклись от темы. Украина не может массово поменять ЗРК, а те, что может (например, китайские), недалеко ушли от «Буков». Выходит, остаётся один путь до роста экономики — снятие с хранения, модернизация, автоматизация. Рост живучести, мобильности, перевод на «цифру» и отечественное шасси — то, чем мы занимаемся всё время с начала войны на Востоке.
"Вот так вот барыги развалили армию: создали новое командование, тыловые части, штабы, артиллерийские бригады — четыре десятка новых подразделений. И теперь им мало стоящих на вооружении «Ос» и «Стрел». Плюс новые дивизионы «трёхсотых» неплохо было бы поддержать самоходными установками, формируя на пределе дальности их работы стрельбовые засады и выносные «посты» — создавая 40–50-километровую зону, на протяжении которой самолёт противника может быть поражён множеством носителей. «Кубы», кстати, хорошо отстрелялись ракетами «Бука» 9М38М1 весной этого года — их у нас больше и они в лучшем состоянии. Больше — это несколько тысяч, а ещё для них готова программа по перезарядке топлива."
freeze написав:Я понимаю, что ты считаешь себя умнее Зеленского
15-20% українських випускників шкіл - розумніші, ніж твій кумир Зе-. Всі відмінники - розумніші, ніж Зеленський. Він посередність, яка посередньо вчилась і читала мало книжок. Тому він мало знає, у нього погана довготривала пам,ять і він не розуміє багатьох причинно-наслідкових зв,язків.
Два, вопроса к тебе - - почему ты такой бедный ? В сравнении с тем же Зеленским. - чего ты добился в жизни, чтобы тебя кто-то вспомнил через 10 лет, кроме ближайших родственников ? В сравнении с тем же Зеленским, которого ты считаешь глупым.
Или ты считаешь, что ум - это Вассерман, постоянно выигрывающий в Cвоей игре ?
Є високооплачувані клоуни. Вони добре жонглюють шариками, їдуть на одноколісному велосипеді, мають приємний голос.
Проте я вважаю, що їхнє місце в цирку, а не на чолі держави. Тому що ці клоуни компетентні лише в циркових справах.
Тобто навіть у ватанів немає сумнівів, що Порошенко набагато розумніший, ніж Зеленський. І це їх ображає.
Багатий - не значить розумний. Зрозумів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців