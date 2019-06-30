Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Допустим Зе действительно сказали, что РФ планируют возвращать в ПАСЕ. Допустим.
Но интересна его реакция - вместо того, чтобы бороться против, вместо того, чтобы поднимать волну, ехать на заседание и стыдить европродавцев, работать вместе с украинским МИДом, оказывая им всяческую поддержку...
Его клоунское высопревосходительство, как нашкодивший ребенок, заметает все под ковер. Авось обойдется. Авось проголосуют не так. А если что - так я скажу, что я не виноват, все уже без меня решили.
Инфантил, блин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Что за истерика, Портнов, фейки, ужас, нагнетают.
У зв’язку зі значним суспільним резонансом повідомляємо наступне.
Державним бюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Їх конкретизація наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування.
Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства.
vano80 написав:https://news.rambler.ru/politics/42425850-peskov-prokommentiroval-prizyv-zelenskogo-osvobodit-moryakov/ "Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке"
Давайте ребятки, поползайте на коленках, может мурло и кинет вам косточку.
Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает пресс-служба ведомства.
Зеленский направил письмо из-за того, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков и ответе Украины на эту ноту.
Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов."
А так обидно, бедному президенту, да - "По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"."
Вот слова пескова я тебе и привел. Поговорите про отпустить, ага.
А что говорят реальные документы, а не слова Климкина или Зеленского?
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 106. Президент України: ... 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
Про Положення про Міністерство закордонних справ України ... 4. МЗС України відповідно до покладених на нього завдань: ... 6) виступає із заявами і роз'ясненнями щодо питань зовнішньої політики України, опубліковує повідомлення та розповсюджує прес-релізи з міжнародних питань; ... 17) поширює інформацію про Україну за кордоном та розробляє офіційну позицію щодо резонансних внутрішньополітичних подій в Україні для інформування світової громадськості; ... 5. МЗС України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку: ... 3) давати офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу України; ... 11. Міністр як керівник МЗС України: ... 16) представляє без спеціальних повноважень Україну в зовнішніх зносинах, на двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує міжнародні договори України;
17) виступає з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру; ...
Конечно, можно попытаться оправдаться, что Климкин за 6 дней не узнал об отмене/урезании своих (и МЗС) полномочиях, но тогда ему надо было извиняться, а не доказывать, что он "белый и пушистый, а остальные в г....".
Слова
Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
говорят лишь о том, что Министр МЗС не знает нормативных документов.
yanyura написав:Конечно, можно попытаться оправдаться, что Климкин за 6 дней не узнал об отмене/урезании своих (и МЗС) полномочиях, но тогда ему надо было извиняться, а не доказывать, что он "белый и пушистый, а остальные в г....".
Слова Климкин же ответил, что - ""Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
говорят лишь о том, что Министр МЗС не знает нормативных документов.
Гвардия Порошенко продолжает гадить, и закладывать мины.
Для них сейчас - чем хуже, тем лучше. Чтоб можно было сказать, типа "пришёл Зе, и всё разрушил"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
"Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии", - сказал он о разведении войск в Станице Луганской Президент Владимир Зеленский записал ролик, в котором сообщил, что сегодня (1 июля) в Станице Луганской на востоке Украины состоялось разведение войск и сил.
Боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской. Об этом LIGA.net сообщили несколько местных жителей, которые пересекали линию разграничения после разведения сил и средств в Станице Луганской в последние дни.
"Ничего не изменилось, они (боевики, - ред.) остались на своих позициях", - отметила собеседница на правах анонимности.
Другой источник добавил, что террористы в форме и с оружием также проверяют документы.
Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин сказал в комментарии LIGA.net, что по состоянию на "сегодня нет достоверной информации о том, что противник выполнил то, что был должен сделать в день разведения войск", уточнив, что, когда приезжал 28 июня глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Станицу, террористы блокпост свой за разрушенным мостом не разобрали.