Додано: Пон 01 лип, 2019 16:44

И, кстати, показательно.



Допустим Зе действительно сказали, что РФ планируют возвращать в ПАСЕ.

Допустим.



Но интересна его реакция - вместо того, чтобы бороться против, вместо того, чтобы поднимать волну, ехать на заседание и стыдить европродавцев, работать вместе с украинским МИДом, оказывая им всяческую поддержку...



Его клоунское высопревосходительство, как нашкодивший ребенок, заметает все под ковер. Авось обойдется. Авось проголосуют не так. А если что - так я скажу, что я не виноват, все уже без меня решили.



Инфантил, блин.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.