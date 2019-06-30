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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 18:21
airmax78 написав:
Спасибо 74% за то что выбрали президента-дол6ойопа.
Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"... Ни много, ни мало, до того доразжигались, что из 8 млн человек не нашлось нескольких сот желающих закатать гиркинских диверсантов в асфальт!!!
Тебе не приходило в голову, что своей нетерпимостью и непримеримостью с выбором большинства ты и тебе подобные помогают РФ разрушать Украину больше, чем те же бабки с криками "путен, памаги! Потому что причина их ненависти к Украине - твоя ненависть к ним!
Большинство (в том числе нынешнее в доле 73%) инертно, в отличие от меньшинства. Но если генерировать на большинство злобу (чем ты и занимаешься!), то от него отколется еще одно меньшинство, которое займет полярные твоим взглядам - так сепаратизм и рождается!..
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:32
zРадио написав:
Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"...
Напомните, пожалуйста, где сейчас херой этой кричалки? У чьих ног?
И может, на самом деле, вина не на тех, кто кричал (поделом, кстати), а на хозяевах этого бывшего шапкокрада?
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:32
airmax78
Вот мне сейчас очень хочется, чтобы в ВР от СН было не меньше 230 депутатов (партия + мажоритарники), чтобы Зеленский, не оглядываясь на любую другую партию, выполнил то, что обещал - Законы об импичменте Президенту, об отмене неприкосновенности всем, включая депутатов и судей, об ответственности депутатов за кнопкодавство и прогулы, об изменениях в законах, облегчающих работу бизнеса "по-белому" и ужесточающем "по-черному", о назначениях профессионалов в правоохранительные органы (включая Генпрокурора), о приструнении олигархов, думающих только о себе, о "посадке" рейдеров и коррупционеров, несмотря на их место и связи...
И вот тогда посмотрим, как это будет выполняться. Если же все останется по-старому, а все изменения будут только "на словах", то эти 73% быстро отправят и Зеленского, и всю его команду "в небытие".
А если это будет на деле?
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:44
freeze написав:Sommer
Даже не знаю кому верить - тетушке из твоей ссылки, которая докладывает на условиях анонимности, или ОБСЕ.
Это тоже аноним?
Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин сказал в комментарии LIGA.net, что по состоянию на "сегодня нет достоверной информации о том, что противник выполнил то, что был должен сделать в день разведения войск"
freeze написав:
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской."
Ага. Те самые ОБСЕ, которые до сих пор не знают - кто же конкретно воюет за сепаров и снабжает их боеприпасами. Ну такие, вроде кадровые военные, но из какой страны - ну загадка, ну совсем непонятно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:45
vladvlas написав: zРадио написав:
Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"...
Напомните, пожалуйста, где сейчас херой этой кричалки? У чьих ног?
И может, на самом деле, вина не на тех, кто кричал (поделом, кстати), а на хозяевах этого бывшего шапкокрада?
Аааааааа, т.е. вы, не-разжигатели, уже в 2010-м году предвидели, чем все закончится?
Поэтому и сочинили свою кричалку... Да-да, верю как синоптикам
А мне то по наивности душевной казалось, что херой кричалки оказался там, где оказался, потому что вы его жизни и здоровью угрожали с главной сцены страны. Причем, что характерно, спустя целых 4 года после появления кричалки!
И раз ты назвался груздем - полезай в кузов. У меня будет закономерный вопрос - а что ж вы, ванги-патриоты, зная все наперед, 4 года ждали, позволив Украине потерять Крым и пол-Донбасса???
PS: честное слово - подобной лжи и лицемерия давненько на этой ветке не было...
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 01 лип, 2019 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:45
zРадио написав: airmax78 написав:
Спасибо 74% за то что выбрали президента-дол6ойопа.
Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"... Ни много, ни мало, до того доразжигались, что из 8 млн человек не нашлось нескольких сот желающих закатать гиркинских диверсантов в асфальт!!!
Да, конечно же, у кремлебота во всем виновата только кричалка.
А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:46
yanyura написав:airmax78
Вот мне сейчас очень хочется, чтобы в ВР от СН было не меньше 230 депутатов (партия + мажоритарники), чтобы Зеленский, не оглядываясь на любую другую партию, выполнил то, что обещал - Законы об импичменте Президенту, об отмене неприкосновенности всем, включая депутатов и судей, об ответственности депутатов за кнопкодавство и прогулы, об изменениях в законах, облегчающих работу бизнеса "по-белому" и ужесточающем "по-черному", о назначениях профессионалов в правоохранительные органы (включая Генпрокурора), о приструнении олигархов, думающих только о себе, о "посадке" рейдеров и коррупционеров, несмотря на их место и связи...
И вот тогда посмотрим, как это будет выполняться.
Я немного не понял, это какое из оправданий? "дайте ему 100 дней" или "папередники мешают"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:49
Sommer написав:
А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.
Это дело не житейское - это дело, которым не занимались наши спецслужбы, занимаясь вместо этого отжимом бизнеса у предпринимателей. Причем при всех президентах - на одного единственного это не повесишь.
И мне интересно, что ты запоешь по поводу про-венгерского сепаратизма, процветающего в Закарпатье? Можно, конечно, и здесь Венгрию обвинить. Но оставь это для какого-то нибудь международного суда. Ответственных внутри страны за это нет - я правильно тебя понял???
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 01 лип, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:51
Помню на каких-то выборах в Киевраду была такая партия Катеренчука, Европейский выбор, кажется. Их слоганом был лозунг "мы не продаемся". И, кроме, Катеренчука и еще парочки, там были сплошные "новые лица".
Так вот.
После выборов, большая часть из "новых лиц", которые "не продаются" голосовали за решения Черновецкого: за тупой дерибан.
Так, на мой взгляд, и с СН будет. Хочу ошибиться...
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:57
zРадио написав:
А мне то по наивности душевной казалось, что херой кричалки оказался там, где оказался, потому что вы его жизни и здоровью угрожали с главной сцены страны. Причем, что характерно, спустя целых 4 года после появления кричалки!
Какой бред. Зато помню, ваш любимчик от яйца об..ся. Может в этом дело?
zРадио написав:
И раз ты назвался груздем - полезай в кузов. У меня будет закономерный вопрос - а что ж вы, ванги-патриоты, зная все наперед, 4 года ждали, позволив Украине потерять Крым и пол-Донбасса???
А что вы все в одну кучу? Какой процент ПР и комуняк в Крыму был сами назовете или уже "забыли"?
zРадио написав:
PS: честное слово - подобной лжи и лицемерия давненько на этой ветке не было.
Да, вы и ваши, которые зп рублями получают - сильно стараетесь. "Сказочники".
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