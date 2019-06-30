Додано: Пон 01 лип, 2019 18:32

airmax78

Вот мне сейчас очень хочется, чтобы в ВР от СН было не меньше 230 депутатов (партия + мажоритарники), чтобы Зеленский, не оглядываясь на любую другую партию, выполнил то, что обещал - Законы об импичменте Президенту, об отмене неприкосновенности всем, включая депутатов и судей, об ответственности депутатов за кнопкодавство и прогулы, об изменениях в законах, облегчающих работу бизнеса "по-белому" и ужесточающем "по-черному", о назначениях профессионалов в правоохранительные органы (включая Генпрокурора), о приструнении олигархов, думающих только о себе, о "посадке" рейдеров и коррупционеров, несмотря на их место и связи...



И вот тогда посмотрим, как это будет выполняться. Если же все останется по-старому, а все изменения будут только "на словах", то эти 73% быстро отправят и Зеленского, и всю его команду "в небытие".



А если это будет на деле?