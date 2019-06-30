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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3392339333943395

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:06

Re: Політичні дискусії

vladvlas написав:Помню на каких-то выборах в Киевраду была такая партия Катеренчука, Европейский выбор, кажется. Их слоганом был лозунг "мы не продаемся". И, кроме, Катеренчука и еще парочки, там были сплошные "новые лица".
Так вот.
После выборов, большая часть из "новых лиц", которые "не продаются" голосовали за решения Черновецкого: за тупой дерибан.
Так, на мой взгляд, и с СН будет. Хочу ошибиться...


Катеринчук, это который в оранжевом шарфике бегал в 2004 году ? Так там целый гадюшник был коррупционный с участием нынешнего папередника, покойный Зинченко подробно все разьяснил.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:14

  zРадио написав:
  Sommer написав:А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.


Это дело не житейское - это дело, которым не занимались наши спецслужбы, занимаясь вместо этого отжимом бизнеса у предпринимателей. Причем при всех президентах - на одного единственного это не повесишь.

И мне интересно, что ты запоешь по поводу про-венгерского сепаратизма, процветающего в Закарпатье? Можно, конечно, и здесь Венгрию обвинить. Но оставь это для какого-то нибудь международного суда. Ответственных внутри страны за это нет - я правильно тебя понял???


Вот и потом посмотрим как поведет себя с рыгами, возвращающимися в стране, новый през.
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