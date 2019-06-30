Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vladvlas написав:Помню на каких-то выборах в Киевраду была такая партия Катеренчука, Европейский выбор, кажется. Их слоганом был лозунг "мы не продаемся". И, кроме, Катеренчука и еще парочки, там были сплошные "новые лица". Так вот. После выборов, большая часть из "новых лиц", которые "не продаются" голосовали за решения Черновецкого: за тупой дерибан. Так, на мой взгляд, и с СН будет. Хочу ошибиться...
Катеринчук, это который в оранжевом шарфике бегал в 2004 году ? Так там целый гадюшник был коррупционный с участием нынешнего папередника, покойный Зинченко подробно все разьяснил.
Sommer написав:А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.
Это дело не житейское - это дело, которым не занимались наши спецслужбы, занимаясь вместо этого отжимом бизнеса у предпринимателей. Причем при всех президентах - на одного единственного это не повесишь.
И мне интересно, что ты запоешь по поводу про-венгерского сепаратизма, процветающего в Закарпатье? Можно, конечно, и здесь Венгрию обвинить. Но оставь это для какого-то нибудь международного суда. Ответственных внутри страны за это нет - я правильно тебя понял???
Вот и потом посмотрим как поведет себя с рыгами, возвращающимися в стране, новый през.
zРадио написав:А мне то по наивности душевной казалось, что херой кричалки оказался там, где оказался, потому что вы его жизни и здоровью угрожали с главной сцены страны. Причем, что характерно, спустя целых 4 года после появления кричалки!
Какой бред.
Узнаем рано, или поздно из материалов расследования - показания уже дали все стороны
vladvlas написав:Зато помню, ваш любимчик от яйца об..ся. Может в этом дело?
Вот это точно бред! С какого переруга овощ - мой любимчик?
vladvlas написав:А что вы все в одну кучу? Какой процент ПР и комуняк в Крыму был сами назовете или уже "забыли"?
Вопрос по коммунякам еще понимаю. А по ПР - нет. Если ты намекаешь, что ПР = сепаратизм, ты продолжаешь разжигать!
А что касается коммуняк - 15% потолок. Это меньше, чем сегодня в ЗУ желает возвращения Пети.
vladvlas написав:Да, вы и ваши, которые зп рублями получают - сильно стараетесь. "Сказочники".
Причина такой реакции финучреждений в том, что в последнее время к персоне Зайцева приковано пристальное внимание со стороны прокуратуры Германии, которая проводит в его отношении проверку по поводу возможного отмывания денег. В перспективе счета будут не только блокировать, но и закрывать. Поэтому бывший гарант, по данным "Вестей", чрезвычайно обеспокоен создавшейся ситуацией. Выполнять обязательства перед внешними партнерами по каналам, связанным с Зайцевым, стало проблематично. И прогноз неблагоприятный: по мере расследования, которое проводится в Германии, счета начнут не просто блокировать, а закрывать.
Какие активы Порошенко – под угрозой?
После скандала с “панамскими бумагами”, в котором Порошенко засветился “по полной” и требований директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных средств, Германия приняла закон о реестре прозрачности владельцев фирм. В такой Реестр немецкие фирмы должны внести фамилии своих конечных бенефициаров. И пока принимали этот закон – летом 2016 года – кипрская компания Camarin Limited продала официально миноритарную долю немецкой компании “Interstarch GmbH” в 24,95% украинской компании “Интерстарч Украина” (Порошенко). Но главным совладельцем – с долей в 75,05% – осталась кипрская компания Camarin Limited. Получается, следы запутаны, но реальным владельцем Порошенко как был – так и остался.
По данным “Вестей”, основной вид деятельности ООО "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" (код 38307757) – производство крахмалов и крахмальных продуктов. Известно также, что в этой компании в 2015 году работала Марина Порошенко, жена бывшего президента. Она там даже заработала официально 11178 грн.
Согласно Единому реестру предприятий Украины Сергей Зайцев имеет долю в 0,5 % в компании ООО "Центрально-европейская кондитерская корпорация", бенефециарным собственником которой также является Порошенко.
Как писали “Вести” ранее, ООО "Центрально-европейская кондитерская корпорация" (это другое название "Рошен") на 85% принадлежит голландской компании Roshen Europe B.V., которая на 100% принадлежит компании Confectionery Investments. А эта последняя принадлежит Rothschild Trust AG в качестве части Prime Asset Capital Trust. Ротшильды после создания траста назначили своих директоров, но одноклассник Порошенко – Сергей Зайцев – почему-то все же остался директором в Roshen Europe, Ротшильды его не уволили. Зайцев до сих пор курирует ВЭД-операции в "Рошене" и владеет миноритарной долей компании.
Стоит отметить, что это далеко не единственный бизнес Зайцева в Европе. Он был единоличным собственником Intraco Management Limited (компания закрыта), которая зарабатывала на организации чартерных перевозок для украинских олигархов. Также, по данным СМИ, целый ряд офшорных компаний Порошенко записаны на счет австрийской фирмы JB Park, которая принадлежит кипрскому офшору Euro Business Investments — а его владелец опять же Сергей Зайцев.
Подобная вовлеченность в бизнес “номера один” приносит Зайцеву дивиденды. Например, в собственности Зайцева – частный самолет бизнес-класса Cessna 680 Citation Sovereign и дорогостоящая яхта MIKА “Maestro 65”. Владение предметами роскоши, само по себе, может заинтересовать немецкие фискальные органы. А финансовая система в Германии работает таким образом, что банки часто блокируют или отказываются открывать счета еще до того, как официальное расследование чистоты происхождения денег завершено. Так что все, что происходит вокруг Зайцева, пока не диагноз – но опасный симптом. А когда в Германии поставят диагноз, продолжать бизнес по указанным каналам станет просто невозможно. И скорее всего это произойдет достаточно быстро. В Европе работают именно так.
yanyura написав:airmax78 Вот мне сейчас очень хочется, чтобы в ВР от СН было не меньше 230 депутатов (партия + мажоритарники), чтобы Зеленский, не оглядываясь на любую другую партию, выполнил то, что обещал - Законы об импичменте Президенту, об отмене неприкосновенности всем, включая депутатов и судей, об ответственности депутатов за кнопкодавство и прогулы, об изменениях в законах, облегчающих работу бизнеса "по-белому" и ужесточающем "по-черному", о назначениях профессионалов в правоохранительные органы (включая Генпрокурора), о приструнении олигархов, думающих только о себе, о "посадке" рейдеров и коррупционеров, несмотря на их место и связи...
И вот тогда посмотрим, как это будет выполняться. Если же все останется по-старому, а все изменения будут только "на словах", то эти 73% быстро отправят и Зеленского, и всю его команду "в небытие".
А если это будет на деле?
Сомневаюсь, что это будет на деле. Была надежда. Но... Глядя на список партии "Слуга народа" и на назначения от Зеленского, у части приверженцев Зе отпала охота голосовать за Слугу народа.
Sommer написав:А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.
Это дело не житейское - это дело, которым не занимались наши спецслужбы, занимаясь вместо этого отжимом бизнеса у предпринимателей.
Как же, не занимались. Вот только кремлеботы и иже с ними пеной исходили: "Астанавите террор и угнетение рузкаязычных!"
Ну вот и остановили.
zРадио написав:И мне интересно, что ты запоешь по поводу про-венгерского сепаратизма, процветающего в Закарпатье? Можно, конечно, и здесь Венгрию обвинить. Но оставь это для какого-то нибудь международного суда. Ответственных внутри страны за это нет - я правильно тебя понял???
О, замечательный пример про Закарпатье. Там в годы правления Ющенко активизировались русины, подпитываемые (странно, правда?) почему-то из рашки.
Совпадение, не иначе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Печерский районный суд города Киева рассмотрел в открытом заседании гражданское дело в связи с иском Петра Порошенко к Александру Зинченко о защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации. Именем Украины суд вынес решение о том, что информация, которая была распространена Зинченко 5 сентября и 22 октября 2005 года является недостоверной.
Согласно законодательству Украины, если решение суда не выполняется, то существует норма относительно принудительного выполнения судебного решения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.