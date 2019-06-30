Какие активы Порошенко – под угрозой?

Так что все, что происходит вокруг Зайцева, пока не диагноз – но опасный симптом. А когда в Германии поставят диагноз, продолжать бизнес по указанным каналам станет просто невозможно. И скорее всего это произойдет достаточно быстро. В Европе работают именно так.

Причина такой реакции финучреждений в том, что в последнее время к персоне Зайцева приковано пристальное внимание со стороны прокуратуры Германии, которая проводит в его отношении проверку по поводу возможного отмывания денег. В перспективе счета будут не только блокировать, но и закрывать. Поэтому бывший гарант, по данным "Вестей", чрезвычайно обеспокоен создавшейся ситуацией. Выполнять обязательства перед внешними партнерами по каналам, связанным с Зайцевым, стало проблематично. И прогноз неблагоприятный: по мере расследования, которое проводится в Германии, счета начнут не просто блокировать, а закрывать.После скандала с “панамскими бумагами”, в котором Порошенко засветился “по полной” и требований директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных средств, Германия приняла закон о реестре прозрачности владельцев фирм. В такой Реестр немецкие фирмы должны внести фамилии своих конечных бенефициаров. И пока принимали этот закон – летом 2016 года – кипрская компания Camarin Limited продала официально миноритарную долю немецкой компании “Interstarch GmbH” в 24,95% украинской компании “Интерстарч Украина” (Порошенко). Но главным совладельцем – с долей в 75,05% – осталась кипрская компания Camarin Limited. Получается, следы запутаны, но реальным владельцем Порошенко как был – так и остался.По данным “Вестей”, основной вид деятельности ООО "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА" (код 38307757) – производство крахмалов и крахмальных продуктов. Известно также, что в этой компании в 2015 году работала Марина Порошенко, жена бывшего президента. Она там даже заработала официально 11178 грн.Согласно Единому реестру предприятий Украины Сергей Зайцев имеет долю в 0,5 % в компании ООО "Центрально-европейская кондитерская корпорация", бенефециарным собственником которой также является Порошенко.Как писали “Вести” ранее, ООО "Центрально-европейская кондитерская корпорация" (это другое название "Рошен") на 85% принадлежит голландской компании Roshen Europe B.V., которая на 100% принадлежит компании Confectionery Investments. А эта последняя принадлежит Rothschild Trust AG в качестве части Prime Asset Capital Trust. Ротшильды после создания траста назначили своих директоров, но одноклассник Порошенко – Сергей Зайцев – почему-то все же остался директором в Roshen Europe, Ротшильды его не уволили. Зайцев до сих пор курирует ВЭД-операции в "Рошене" и владеет миноритарной долей компании.Стоит отметить, что это далеко не единственный бизнес Зайцева в Европе. Он был единоличным собственником Intraco Management Limited (компания закрыта), которая зарабатывала на организации чартерных перевозок для украинских олигархов. Также, по данным СМИ, целый ряд офшорных компаний Порошенко записаны на счет австрийской фирмы JB Park, которая принадлежит кипрскому офшору Euro Business Investments — а его владелец опять же Сергей Зайцев.Подобная вовлеченность в бизнес “номера один” приносит Зайцеву дивиденды. Например, в собственности Зайцева – частный самолет бизнес-класса Cessna 680 Citation Sovereign и дорогостоящая яхта MIKА “Maestro 65”. Владение предметами роскоши, само по себе, может заинтересовать немецкие фискальные органы. А финансовая система в Германии работает таким образом, что банки часто блокируют или отказываются открывать счета еще до того, как официальное расследование чистоты происхождения денег завершено.