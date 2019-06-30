Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"
freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"
Ой+ написав:[quote="4697524:freeze"]Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"