Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"
freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"
Ой+ написав:[quote="4697524:freeze"]Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут. "Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы" Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))
Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий". Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. "Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html
Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"
freeze написав:Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде. Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке.
Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!
Кто там следующий - Царев? Глядишь, и сам Виктор Федорыч справочкой запасется.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
freeze написав: Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение. Примерно как это сделал Зеленский, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
Логика базарного барыги.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
freeze написав: Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение. Примерно как это сделал Зеленский, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
freeze написав: Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение. Примерно как это сделал Зеленский, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
Логика базарного барыги.
Ты не можешь желчью на ночь не полить ?
Кто там самый умный в мире? Уоррен Баффет?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр