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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
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7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:33

  Sommer написав:
  Аlександр написав:


Ответ - никакие. Счета Зайцева не имеют никакого отношения к активам Порошенко.

Какая радость для мародера, вождя старой эпохи! :mrgreen:
  Sommer написав:Но показательно, что об этом пишет именно сливной бачок "вестей".

Ну да, ну да - фиг, что стыришь втихаря.
  Sommer написав:Подобную зраду другие брезгуют распространять? :mrgreen:

Прямой уже дораспространялся :(
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:34

  Ой+ написав:
  freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут.
"Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы"
Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))


Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий".
Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.
"Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html


Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"

1 июля 2019, 20:04

https://vesti-ukr.com/kiev/341843-polny ... ziv-vestej

Скрины Ухвали суду (2 стр.).Зображення
Если б не отдали, был бы обыск, при котором, возможно, было бы найдено еще что-то, вот и посчитали, что выгоднее вынести "добровольно".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:41

  yanyura написав:
  Ой+ написав:
  freeze написав:Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут.
"Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы"
Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))


Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий".
Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.
"Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html


Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"

1 июля 2019, 20:04

https://vesti-ukr.com/kiev/341843-polny ... ziv-vestej

Скрины Ухвали суду (2 стр.).Зображення
Если б не отдали, был бы обыск, при котором, возможно, было бы найдено еще что-то, вот и посчитали, что выгоднее вынести "добровольно".


Т.е. обыска таки не было, Портнов соврал.

ЧТД.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  yanyura написав:
  Ой+ написав:[quote="4697524:freeze"]Да-да, всё фейки, уголовного дела против Прямого нет, Макеенко не вызван на допрос на этой недели, все всё врут.
"Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал все затребованные бухгалтерские документы"
Можно сказать обыск не успел начаться, сами всё отдали. Это победа )))


Джерело портнов?
Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі "Прямий".
Про це Укрінформу повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова.
"Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки", - сказала вона. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... odili.html


Полный текст судебного решения по выемке документов на телеканале "Прямой" - эксклюзив "Вестей"

1 июля 2019, 20:04

https://vesti-ukr.com/kiev/341843-polny ... ziv-vestej

Скрины Ухвали суду (2 стр.).Зображення
Если б не отдали, был бы обыск, при котором, возможно, было бы найдено еще что-то, вот и посчитали, что выгоднее вынести "добровольно".


Т.е. обыска таки не было, Портнов соврал.

ЧТД.[/quote]
))) Не было, не было, только документы позабирали и все.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:55

  Sommer написав:Т.е. обыска таки не было, Портнов соврал.

ЧТД.


Ихтамнет? :mrgreen: :mrgreen: Я всегда знал, что порохоботы - такие же любители отрицать очевидное, как и российские соловьи с киселями!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:25

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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:26

  airmax78 написав:
  freeze написав:Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.
Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке.
Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!

Кто там следующий - Царев?
Глядишь, и сам Виктор Федорыч справочкой запасется.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:35

  freeze написав: Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение.
Примерно как это сделал Зеленский, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.

Логика базарного барыги.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав: Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение.
Примерно как это сделал Зеленский, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.

Логика базарного барыги.


Ты не можешь желчью на ночь не полить ?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:42

  freeze написав:
Starikan написав:
  freeze написав: Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение.
Примерно как это сделал Зеленский, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
Логика базарного барыги.
Ты не можешь желчью на ночь не полить ?

Кто там самый умный в мире? Уоррен Баффет?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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