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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:48
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:51
Starikan написав:
Кто там самый умный в мире? Уоррен Баффет?
С точки зрения среднего научного работника - самый умный это конечно Перельман.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:53
На редкость не интересные выборы, никакой интриги.
Через 20 дней наконец это закончится.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:59
freeze написав: Sommer написав: yanyura написав:
Если б не отдали, был бы обыск, при котором, возможно, было бы найдено еще что-то, вот и посчитали, что выгоднее вынести "добровольно".
Т.е. обыска таки не было, Портнов соврал.
ЧТД.
))) Не было, не было, только документы позабирали и все.
Т.е. когда у тебя, к примеру, в банке забирают документы - это обыск?
Впрочем для зекоманды это не удивительно, у них и территория Украины практически на весь мир распространяется.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:01
freeze написав: Starikan написав:
Кто там самый умный в мире? Уоррен Баффет?
С точки зрения среднего научного работника - самый умный это конечно Перельман.
А на самом деле самый умный... Зеленский?
freeze написав:
Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение.
Примерно как это сделал Зеленский
, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
Вы там своему кумиру оставьте хотя бы дырочку, проблемы же будут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:02
Sommer написав:
Т.е. когда у тебя, к примеру, в банке забирают документы - это обыск?
Не, это налёт, не иначе, пришли к тебе в квартиру и забрали у тебя документы, какой обыск может быть, только налёт.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:03
Sommer написав: freeze написав: Starikan написав:
Кто там самый умный в мире? Уоррен Баффет?
С точки зрения среднего научного работника - самый умный это конечно Перельман.
А на самом деле самый умный... Зеленский?
freeze написав:
Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение.
Примерно как это сделал Зеленский
, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
Вы там своему кумиру оставьте хотя бы дырочку, проблемы же будут.
То что Зеленский умнее тебя, мы даже обсуждать не будем )))
Но ты больше юморной, и больше на клоуна похож, чем Зеленский, тут я не спорю )))
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:06
komp написав:zРадио
Вата полюбляє Порновсько-Вєстійне варево, як це раптово...
Не знаю, что полюбляет вата, но "ихтамнет" - это самый затасканный мем порохоботов, который они тулят везде, где только можно, в том числе говоря об обысках Прямого, которых не было
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:13
freeze написав: Sommer написав: freeze написав:
С точки зрения среднего научного работника - самый умный это конечно Перельман.
А на самом деле самый умный... Зеленский?
freeze написав:
Ум - это не умение перемножать в голове восьмизначные цифры, а это умение оказаться в нужном месте в нужное время с необходимым багажом знаний и принять при этом правильное решение.
Примерно как это сделал Зеленский
, Трамп, Гейтс, Макрон, Ахметов, Лукашенко или твой сосед на новой Тесле.
Вы там своему кумиру оставьте хотя бы дырочку, проблемы же будут.
То что Зеленский умнее тебя, мы даже обсуждать не будем )))
Но ты больше юморной, и больше на клоуна похож, чем Зеленский, тут я не спорю )))
Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.
P.S. Я, признаюсь, после инаугурационного спича слышал что-то только урывками - и то, каждый раз сильно расстраивался. На днях вернулся из Вашингтона. На вопрос: "ну и как там ваш новый президент?" (а задали мне его раз пять-семь) стыдливо отводил глаза в сторону. Это при том, что им самим там особо похвастать нечем.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:13
Волгарь написав:
Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет.
Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку.
ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев.
И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда?
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