Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3395339633973398 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Пон 01 лип, 2019 22:18 rjkz написав: Волгарь написав: Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.

Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет.

Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку. Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет.Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку.



ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев.

И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда? ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев.И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда?

Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.

PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки. Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки. airmax78 Повідомлень: 30619 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 22:22 Sommer написав: О, замечательный пример про Закарпатье. Там в годы правления Ющенко активизировались русины, подпитываемые (странно, правда?) почему-то из рашки.

О, замечательный пример про Закарпатье. Там в годы правления Ющенко активизировались русины, подпитываемые (странно, правда?) почему-то из рашки.

А кто подпитывал закарпатских венгров, румын буковины, болгар бессарабии?

Политика этнического национализма, проводимая в многонациональной стране неизбежно вызывает ответку в виде сепаратистких движений на национальных окраинах. С перспективой локальной войны и отделения территорий.

Именно так грузины потеряли Абхазию и Южную Осетию, Азербайджанцы - Карабах, Сербы - Косово.

И даже когда националистов сменяют умеренные политики, исправить то, что первые нагородили уже сложно.

Национализм могут себе позволить моноэтнические народы с единым языком и церковью, вроде Польши. Где сначала нацисты вырезали евреев, а затем после войны изгнали украинцев.

А если страна не монолитна, то приход националистов к власти - гарантированный рецепт больших проблем. А кто подпитывал закарпатских венгров, румын буковины, болгар бессарабии?Политика этнического национализма, проводимая в многонациональной стране неизбежно вызывает ответку в виде сепаратистких движений на национальных окраинах. С перспективой локальной войны и отделения территорий.Именно так грузины потеряли Абхазию и Южную Осетию, Азербайджанцы - Карабах, Сербы - Косово.И даже когда националистов сменяют умеренные политики, исправить то, что первые нагородили уже сложно.Национализм могут себе позволить моноэтнические народы с единым языком и церковью, вроде Польши. Где сначала нацисты вырезали евреев, а затем после войны изгнали украинцев.А если страна не монолитна, то приход националистов к власти - гарантированный рецепт больших проблем. Tegularius Повідомлень: 888 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 22:23 Re: Політичні дискусії l66 написав: Сомневаюсь, что это будет на деле.

Была надежда. Но...

Глядя на список партии "Слуга народа" и на назначения от Зеленского, у части приверженцев Зе отпала охота голосовать за Слугу народа. Сомневаюсь, что это будет на деле.Была надежда. Но...Глядя на список партии "Слуга народа" и на назначения от Зеленского, у части приверженцев Зе отпала охота голосовать за Слугу народа.

Ну, если посмотреть список любой из 21 партии, допущенной ЦВК к выборам, в любой из них есть "прилипалы", есть и такие, чье ФИО вызывает чуть ли не рвотный рефлекс. Причем у партий, что уже были у власти "рвотных" больше, чем у СН. Кстати, как только началась критика по включению в список Ирины Панченко, она быстро из него исчезла. Какая партия сделала такое же?



По назначениям. Любой топ-менеджер переходя в другую компанию стремится привести с собой какую-то часть своих, проверенных временем людей. Зеленский в этом смысле не исключение. А вот будут ли они (у Зеленского) работать "на шефа" или "на страну" никто пока не знает. Это покажет лишь время. А пока что его назначенцы лишь в АП (ОП) да в отдельных министерствах не на первых ролях. На первые роли ни одного ВР так и не пропустила (не проголосовала), так же как и ни одного его законопроекта не приняла к рассмотрению.



Уже писал здесь о никому не известных кандидатов от СН, что они в эйфории от того, что стали нардепами (кто пройдет), будут голосовать "за" все законопроекты от Зеленского, даже не вдумываясь (вчитываясь), что там написано. Может именно поэтому (чтобы гарантированно "протолкнуть" свое) и были набраны такие? Но это тогда значит, что в команде Зеленского очень хорошие психологи.





Кстати, что-то давно нет ни одного коммента типа "Зеленский рука Путина", да и почти исчезли "Зеленский слуга Коломойского". Почему? Перестал быть или и не был, были лишь страшилки?



А как обсуждали присвоение офицерского звания Баканову! Чем только Зеленского не обливали. А оказывается, что звание Баканову присвоил вовсе не Зеленский, а ставленник Порошенко, Председатель СБУ Грицак ( https://censor.net.ua/news/3131693/v_sb ... a_dokument ). И что, хоть один из "обливальщиков" покаялся? Ну, если посмотреть список любой из 21 партии, допущенной ЦВК к выборам, в любой из них есть "прилипалы", есть и такие, чье ФИО вызывает чуть ли не рвотный рефлекс. Причем у партий, что уже были у власти "рвотных" больше, чем у СН. Кстати, как только началась критика по включению в список Ирины Панченко, она быстро из него исчезла. Какая партия сделала такое же?По назначениям. Любой топ-менеджер переходя в другую компанию стремится привести с собой какую-то часть своих, проверенных временем людей. Зеленский в этом смысле не исключение. А вот будут ли они (у Зеленского) работать "на шефа" или "на страну" никто пока не знает. Это покажет лишь время. А пока что его назначенцы лишь в АП (ОП) да в отдельных министерствах не на первых ролях. На первые роли ни одного ВР так и не пропустила (не проголосовала), так же как и ни одного его законопроекта не приняла к рассмотрению.Уже писал здесь о никому не известных кандидатов от СН, что они в эйфории от того, что стали нардепами (кто пройдет), будут голосовать "за" все законопроекты от Зеленского, даже не вдумываясь (вчитываясь), что там написано. Может именно поэтому (чтобы гарантированно "протолкнуть" свое) и были набраны такие? Но это тогда значит, что в команде Зеленского очень хорошие психологи.Кстати, что-то давно нет ни одного коммента типа "Зеленский рука Путина", да и почти исчезли "Зеленский слуга Коломойского". Почему? Перестал быть или и не был, были лишь страшилки?А как обсуждали присвоение офицерского звания Баканову! Чем только Зеленского не обливали. А оказывается, что звание Баканову присвоил вовсе не Зеленский, а ставленник Порошенко, Председатель СБУ Грицак (). И что, хоть один из "обливальщиков" покаялся? yanyura Повідомлень: 4755 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 22:24 airmax78 написав: Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста. Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.



Абсолютно не тошнит, это новое лицо, как и заказывала общественность, он не может говорить как старое лицо. Судя по тому, что его рейтинг вырос с 30 процентов в первом туре до 43-45 процентов сейчас, людям он нравится, а я всё-равно за Слугу народа голосовать сейчас не буду, зачем мне его смотреть.



Повспоминал, я после инаугурационной речи Зе посмотрел только последнюю минуту брифинга Зе, где он ответил насчет Медведчука, больше ничего не видел на своем мониторе с речами Зеленского за 40 дней его президентства. Абсолютно не тошнит, это новое лицо, как и заказывала общественность, он не может говорить как старое лицо. Судя по тому, что его рейтинг вырос с 30 процентов в первом туре до 43-45 процентов сейчас, людям он нравится, а я всё-равно за Слугу народа голосовать сейчас не буду, зачем мне его смотреть.Повспоминал, я после инаугурационной речи Зе посмотрел только последнюю минуту брифинга Зе, где он ответил насчет Медведчука, больше ничего не видел на своем мониторе с речами Зеленского за 40 дней его президентства. freeze 4 Повідомлень: 12046 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3592 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3395339633973398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм