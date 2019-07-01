Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны. Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет. Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку.
ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев. И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда?
Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов. PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.
Sommer написав:О, замечательный пример про Закарпатье. Там в годы правления Ющенко активизировались русины, подпитываемые (странно, правда?) почему-то из рашки.
А кто подпитывал закарпатских венгров, румын буковины, болгар бессарабии? Политика этнического национализма, проводимая в многонациональной стране неизбежно вызывает ответку в виде сепаратистких движений на национальных окраинах. С перспективой локальной войны и отделения территорий. Именно так грузины потеряли Абхазию и Южную Осетию, Азербайджанцы - Карабах, Сербы - Косово. И даже когда националистов сменяют умеренные политики, исправить то, что первые нагородили уже сложно. Национализм могут себе позволить моноэтнические народы с единым языком и церковью, вроде Польши. Где сначала нацисты вырезали евреев, а затем после войны изгнали украинцев. А если страна не монолитна, то приход националистов к власти - гарантированный рецепт больших проблем.
l66 написав:Сомневаюсь, что это будет на деле. Была надежда. Но... Глядя на список партии "Слуга народа" и на назначения от Зеленского, у части приверженцев Зе отпала охота голосовать за Слугу народа.
Ну, если посмотреть список любой из 21 партии, допущенной ЦВК к выборам, в любой из них есть "прилипалы", есть и такие, чье ФИО вызывает чуть ли не рвотный рефлекс. Причем у партий, что уже были у власти "рвотных" больше, чем у СН. Кстати, как только началась критика по включению в список Ирины Панченко, она быстро из него исчезла. Какая партия сделала такое же?
По назначениям. Любой топ-менеджер переходя в другую компанию стремится привести с собой какую-то часть своих, проверенных временем людей. Зеленский в этом смысле не исключение. А вот будут ли они (у Зеленского) работать "на шефа" или "на страну" никто пока не знает. Это покажет лишь время. А пока что его назначенцы лишь в АП (ОП) да в отдельных министерствах не на первых ролях. На первые роли ни одного ВР так и не пропустила (не проголосовала), так же как и ни одного его законопроекта не приняла к рассмотрению.
Уже писал здесь о никому не известных кандидатов от СН, что они в эйфории от того, что стали нардепами (кто пройдет), будут голосовать "за" все законопроекты от Зеленского, даже не вдумываясь (вчитываясь), что там написано. Может именно поэтому (чтобы гарантированно "протолкнуть" свое) и были набраны такие? Но это тогда значит, что в команде Зеленского очень хорошие психологи.
Кстати, что-то давно нет ни одного коммента типа "Зеленский рука Путина", да и почти исчезли "Зеленский слуга Коломойского". Почему? Перестал быть или и не был, были лишь страшилки?
А как обсуждали присвоение офицерского звания Баканову! Чем только Зеленского не обливали. А оказывается, что звание Баканову присвоил вовсе не Зеленский, а ставленник Порошенко, Председатель СБУ Грицак (https://censor.net.ua/news/3131693/v_sb ... a_dokument). И что, хоть один из "обливальщиков" покаялся?
airmax78 написав:Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.
Абсолютно не тошнит, это новое лицо, как и заказывала общественность, он не может говорить как старое лицо. Судя по тому, что его рейтинг вырос с 30 процентов в первом туре до 43-45 процентов сейчас, людям он нравится, а я всё-равно за Слугу народа голосовать сейчас не буду, зачем мне его смотреть.
Повспоминал, я после инаугурационной речи Зе посмотрел только последнюю минуту брифинга Зе, где он ответил насчет Медведчука, больше ничего не видел на своем мониторе с речами Зеленского за 40 дней его президентства.
airmax78 написав:Спасибо 74% за то что выбрали президента-дол6ойопа.
Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"... Ни много, ни мало, до того доразжигались, что из 8 млн человек не нашлось нескольких сот желающих закатать гиркинских диверсантов в асфальт!!!
Тебе не приходило в голову, что своей нетерпимостью и непримеримостью с выбором большинства ты и тебе подобные помогают РФ разрушать Украину больше, чем те же бабки с криками "путен, памаги! Потому что причина их ненависти к Украине - твоя ненависть к ним!
Большинство (в том числе нынешнее в доле 73%) инертно, в отличие от меньшинства. Но если генерировать на большинство злобу (чем ты и занимаешься!), то от него отколется еще одно меньшинство, которое займет полярные твоим взглядам - так сепаратизм и рождается!..
++++++ почему надо разжевывать такие простые вещи?
airmax78 написав:Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов. PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.
Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...
Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!
yanyura написав:Кстати, что-то давно нет ни одного коммента типа "Зеленский рука Путина", да и почти исчезли "Зеленский слуга Коломойского". Почему? Перестал быть или и не был, были лишь страшилки?
Кстати всё жду, что всемирно честная VADA опубликует наконец содержание спирта или других нехороших веществ в сданных с великой честной помпой анализов Петра Алексеевича. Я не пойму, что нельзя пару слов на сайте VADA или ПЕСа опубликовать. Народ же в апреле так волновался и переживал.
Там интересна динамика рейтинга партий (с 10.05 по 27.06) - стр. 9-10, по регионам - стр. 11, антирейтинг - стр. 12 - https://smc.org.ua/wp-content/uploads/2 ... ing-W6.pdf Причем по антирейтингу из представленных 16 партий, только у 7 партий он положительный (по факту у 5, т.к. ПЗУ и СЛС набирают по опросам от 0 до 0,1%).
zРадио написав:Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!
В 1938-м Гитлер не применял силу. А после применения, в 1939-м уже никакого умиротворения не было.
Но почему-то нашему русофилу надо перекрутить ситуацию на 180 градусов.