Додано: Пон 01 лип, 2019 22:23

l66 написав: Сомневаюсь, что это будет на деле.

Была надежда. Но...

Глядя на список партии "Слуга народа" и на назначения от Зеленского, у части приверженцев Зе отпала охота голосовать за Слугу народа. Сомневаюсь, что это будет на деле.Была надежда. Но...Глядя на список партии "Слуга народа" и на назначения от Зеленского, у части приверженцев Зе отпала охота голосовать за Слугу народа.

Ну, если посмотреть список любой из 21 партии, допущенной ЦВК к выборам, в любой из них есть "прилипалы", есть и такие, чье ФИО вызывает чуть ли не рвотный рефлекс. Причем у партий, что уже были у власти "рвотных" больше, чем у СН. Кстати, как только началась критика по включению в список Ирины Панченко, она быстро из него исчезла. Какая партия сделала такое же?По назначениям. Любой топ-менеджер переходя в другую компанию стремится привести с собой какую-то часть своих, проверенных временем людей. Зеленский в этом смысле не исключение. А вот будут ли они (у Зеленского) работать "на шефа" или "на страну" никто пока не знает. Это покажет лишь время. А пока что его назначенцы лишь в АП (ОП) да в отдельных министерствах не на первых ролях. На первые роли ни одного ВР так и не пропустила (не проголосовала), так же как и ни одного его законопроекта не приняла к рассмотрению.Уже писал здесь о никому не известных кандидатов от СН, что они в эйфории от того, что стали нардепами (кто пройдет), будут голосовать "за" все законопроекты от Зеленского, даже не вдумываясь (вчитываясь), что там написано. Может именно поэтому (чтобы гарантированно "протолкнуть" свое) и были набраны такие? Но это тогда значит, что в команде Зеленского очень хорошие психологи.Кстати, что-то давно нет ни одного коммента типа "Зеленский рука Путина", да и почти исчезли "Зеленский слуга Коломойского". Почему? Перестал быть или и не был, были лишь страшилки?А как обсуждали присвоение офицерского звания Баканову! Чем только Зеленского не обливали. А оказывается, что звание Баканову присвоил вовсе не Зеленский, а ставленник Порошенко, Председатель СБУ Грицак (). И что, хоть один из "обливальщиков" покаялся?