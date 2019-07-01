Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:47
Re: Політичні дискусії
Яхта шикарна!
Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:49
Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ.
В третьем же случае сербы начали немножко геноцидить мусульман и отгребли за это в полной мере.
Причем из списка заботливо выкинуты Приднестровье и Чечня, потому что в картинку не укладываются?
Ну понятное дело, когда Украина или Польша защищает свой язык - они страшные и кошмарные националисты. А когда РФ защищает свой язык - то это нормально, это в порядке вещей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:49
Австрию гитлер захватил примерно так же, как путин Крым - путем организации фейкового референдума. Ты не перекручиваешь историю - ты ее просто не знаешь!
А затем, в том же 1938-м, нацистские войска вошли в Судеты, что было 2-м за год случаем попустительства со стороны экс-Антанты.
И только после вторжения в Польшу в 1939-м, наконец, поняли, что гитлер не умиротворится никогда
А кто там этот вопрос поднять может, не получив у себя цветной революции в течение месяца? Это во-первых.
А во-вторых, лучше быть частично прикрытым, чем не прикрытым совсем. Стратег, блин
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:50
А де Азиров? Чого він не балотується. Було би цікаво на гопників подивитися на ТБ
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:55
А я не устаю повторять - не верьте бородатым жуликам Сами они получают х10 того, что вам запрещают даже в одном "комплекте"
И такие они все, независимо от парафий, епархий, течений и религий
Патриарх Филарет приехал в Тернополь на иномарке за 3 млн гривен
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:58
Re: Політичні дискусії
В ЦИК заявили о давлении на членов комиссии
Ясно всім, хто тепер давить,небось "звонки с АП Зе команды"
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:59
Учи историю, пригодится.
Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум.
А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.
Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.
Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:00
Папереднiки, хто ж ще.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:03
А ПР? Апазиція?
Тепер тільки зеботи можуть звонити і вимагати права,в інших немає
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:07
Re: Політичні дискусії
Гражданская жена самого Грановского такая стеснительная, не может ни одной фамилии вспомнить.
На такой должности на петлице пиджака должна быть всегда прикреплена камера, а в ручку вмонтирован микрофон, пусть спросит у Онищенко как пользовать.
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