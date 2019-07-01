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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33973398339934003401>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:47

Re: Політичні дискусії

Яхта шикарна!
Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини
https://sprotyv.info/obshchestvo/prishl ... ikini-foto
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:49

  Tegularius написав:
  Sommer написав:О, замечательный пример про Закарпатье. Там в годы правления Ющенко активизировались русины, подпитываемые (странно, правда?) почему-то из рашки.

А кто подпитывал закарпатских венгров, румын буковины, болгар бессарабии?
Политика этнического национализма, проводимая в многонациональной стране неизбежно вызывает ответку в виде сепаратистких движений на национальных окраинах. С перспективой локальной войны и отделения территорий.
Именно так грузины потеряли Абхазию и Южную Осетию, Азербайджанцы - Карабах, Сербы - Косово.


Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ.
В третьем же случае сербы начали немножко геноцидить мусульман и отгребли за это в полной мере.

Причем из списка заботливо выкинуты Приднестровье и Чечня, потому что в картинку не укладываются?

  Tegularius написав:Национализм могут себе позволить моноэтнические народы с единым языком и церковью, вроде Польши. Где сначала нацисты вырезали евреев, а затем после войны изгнали украинцев.


Ну понятное дело, когда Украина или Польша защищает свой язык - они страшные и кошмарные националисты. А когда РФ защищает свой язык - то это нормально, это в порядке вещей.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:49

  Sommer написав:
В 1938-м Гитлер не применял силу. А после применения, в 1939-м уже никакого умиротворения не было.


Австрию гитлер захватил примерно так же, как путин Крым - путем организации фейкового референдума. Ты не перекручиваешь историю - ты ее просто не знаешь!

А затем, в том же 1938-м, нацистские войска вошли в Судеты, что было 2-м за год случаем попустительства со стороны экс-Антанты.

И только после вторжения в Польшу в 1939-м, наконец, поняли, что гитлер не умиротворится никогда


  Sommer написав:Ужас-ужас. И как, за прошедшие три года сколько стран разочаровалось в таком бесполезном НАТО? Сколько стран вышли из него?

А кто там этот вопрос поднять может, не получив у себя цветной революции в течение месяца? :mrgreen: Это во-первых.

А во-вторых, лучше быть частично прикрытым, чем не прикрытым совсем. Стратег, блин :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:50

  Starikan написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.
Обоснование - Клюев проживал последние 5 лет на территории Украины в Донецке.
Ну это же прекрасно. Электорат Клюева не будет страдать от того, что ему не за кого голосовать на выборах. Зробили их разом!

Кто там следующий - Царев?
Глядишь, и сам Виктор Федорыч справочкой запасется.


А де Азиров? Чого він не балотується. Було би цікаво на гопників подивитися на ТБ :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:55

  Ethereum написав:Яхта шикарна!
Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини
https://sprotyv.info/obshchestvo/prishl ... ikini-foto


А я не устаю повторять - не верьте бородатым жуликам :mrgreen: Сами они получают х10 того, что вам запрещают даже в одном "комплекте"

И такие они все, независимо от парафий, епархий, течений и религий

Патриарх Филарет приехал в Тернополь на иномарке за 3 млн гривен
https://ukranews.com/news/457922-patrya ... mln-gryven
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:58

Re: Політичні дискусії

В ЦИК заявили о давлении на членов комиссии
https://novosti-n.org/news/read/170552.html

Ясно всім, хто тепер давить,небось "звонки с АП Зе команды"
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:59

  zРадио написав:
  Sommer написав:
В 1938-м Гитлер не применял силу. А после применения, в 1939-м уже никакого умиротворения не было.


Австрию гитлер захватил примерно так же, как путин Крым - путем организации фейкового референдума. Ты не перекручиваешь историю - ты ее просто не знаешь!


Учи историю, пригодится.
Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум.
А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.

Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ужас-ужас. И как, за прошедшие три года сколько стран разочаровалось в таком бесполезном НАТО? Сколько стран вышли из него?

А кто там этот вопрос поднять может, не получив у себя цветной революции в течение месяца? :mrgreen: Это во-первых.


Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:00

  Ethereum написав:В ЦИК заявили о давлении на членов комиссии
https://novosti-n.org/news/read/170552.html

Ясно всім, хто тепер давить,небось "звонки с АП Зе команды"


Папереднiки, хто ж ще.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:03

  Sommer написав:
  Ethereum написав:В ЦИК заявили о давлении на членов комиссии
https://novosti-n.org/news/read/170552.html

Ясно всім, хто тепер давить,небось "звонки с АП Зе команды"


Папереднiки, хто ж ще.


А ПР? Апазиція? :D
Тепер тільки зеботи можуть звонити і вимагати права,в інших немає :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:07

Re: Політичні дискусії

Ethereum написав:В ЦИК заявили о давлении на членов комиссии
https://novosti-n.org/news/read/170552.html

Ясно всім, хто тепер давить,небось "звонки с АП Зе команды"


Гражданская жена самого Грановского такая стеснительная, не может ни одной фамилии вспомнить.
На такой должности на петлице пиджака должна быть всегда прикреплена камера, а в ручку вмонтирован микрофон, пусть спросит у Онищенко как пользовать.
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