Додано: Пон 01 лип, 2019 22:49

Sommer написав:

В 1938-м Гитлер не применял силу. А после применения, в 1939-м уже никакого умиротворения не было.

В 1938-м Гитлер не применял силу. А после применения, в 1939-м уже никакого умиротворения не было.

Sommer написав: Ужас-ужас. И как, за прошедшие три года сколько стран разочаровалось в таком бесполезном НАТО? Сколько стран вышли из него? Ужас-ужас. И как, за прошедшие три года сколько стран разочаровалось в таком бесполезном НАТО? Сколько стран вышли из него?

Австрию гитлер захватил примерно так же, как путин Крым - путем организации фейкового референдума. Ты не перекручиваешь историю - ты ее просто не знаешь!А затем, в том же 1938-м, нацистские войска вошли в Судеты, что было 2-м за год случаем попустительства со стороны экс-Антанты.И только после вторжения в Польшу в 1939-м, наконец, поняли, что гитлер не умиротворится никогдаА кто там этот вопрос поднять может, не получив у себя цветной революции в течение месяца?Это во-первых.А во-вторых, лучше быть частично прикрытым, чем не прикрытым совсем. Стратег, блин