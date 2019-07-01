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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3398339934003401>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:12

  Sommer написав:
Учи историю, пригодится.
Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум.
А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.

Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.



Ну и где ты мне противоречишь? Ты себе противоречишь, заявив выше, что в 1938-м Гитлер не применял силу!


  Sommer написав:
Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем.


Во-первых, жулик, мой ответ состоял из двух частей, одну из которых ты предпочел убрать :mrgreen: Во-вторых, о "теориях заговора" спроси лучше у иранцев, египтян, ливийцев, сирийцев, алжирцев, кубинцев, вьетнамцев, сербов и еще трех десятков народов, чьи лидеры посмели иметь свою "недемократичную" позицию, противоречащую "демократичной" позиции хозяев Белого Дома
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:21

  Ethereum написав:Яхта шикарна!
Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини
https://sprotyv.info/obshchestvo/prishl ... ikini-foto

На третьи сутки Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)

Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только на восьмой день:
Девушки в купальниках на яхте патриархии
24.06.2019 г. 14:57
Вчера, катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада».
...

http://altgazeta.ru/news/11150-devushki ... atriarkhii
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:22

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Спасибо 74% за то что выбрали президента-дол6ойопа.


Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"... Ни много, ни мало, до того доразжигались, что из 8 млн человек не нашлось нескольких сот желающих закатать гиркинских диверсантов в асфальт!!!


Да, конечно же, у кремлебота во всем виновата только кричалка.

А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.


То есть, Вам мало? Надо добавить?
Обычно, если война, то народ как-то пытается объединиться против общего врага. У нас форум показывает, что не-а, русскоязычные - впролете, те кто за Зе голосовал - впролете. Остается порохоботам самим справляться - разгрузку надели и с клавой наперевес - В АТАКУ-У-У! За пороха! :mrgreen: Порох есть свет мира и от его исходит сияния :mrgreen: Чей-то мне это напоминает :mrgreen: :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:27

  vano80 написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.


Это дело не житейское - это дело, которым не занимались наши спецслужбы, занимаясь вместо этого отжимом бизнеса у предпринимателей. Причем при всех президентах - на одного единственного это не повесишь.

И мне интересно, что ты запоешь по поводу про-венгерского сепаратизма, процветающего в Закарпатье? Можно, конечно, и здесь Венгрию обвинить. Но оставь это для какого-то нибудь международного суда. Ответственных внутри страны за это нет - я правильно тебя понял???


Вот и потом посмотрим как поведет себя с рыгами, возвращающимися в стране, новый през.

Посмотрим-посмотрим.
На старого-то насмотрелись как бпп и джеппоблок голосовали за яйцеглота-генпьякуйоя. Друзья навеки. Ширка. Прям с момента создания пр. рыбак+ландик+порох.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:31

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:
  Ethereum написав:Яхта шикарна!
Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини

Девушки в купальниках на яхте патриархии


Девушку звали Ева, ей можно)))
Обьективно попов там не видно, а два накачанных безусых хлопца скорее похожи на охранников.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:36

  Sommer написав:
  Аlександр написав:


Ответ - никакие. Счета Зайцева не имеют никакого отношения к активам Порошенко.



У меня одного вызывает удивление такая информированность нашего коллеги?
Такая безапелляционная уверенность.
"Гюльчатай, открой личико" Кто вы? Референт пороха? Адвокат? ...Марина? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:38

  Sommer написав:
  freeze написав:
komp написав:Зинченко потом извинялся, сказал что его подставили с информацией, но тем кто на морозе это не важно...


Еще один сказочник.
В топе запроса гугла ро якобы извинениям Зинченко.

''Вы собираетесь извиняться перед Порошенко?

- Извиняться не собираюсь.''


Может и не собирался, но пришлось :mrgreen: :
http://www.ukrrudprom.ua/news/ncvfgtd250106.html
Печерский районный суд города Киева рассмотрел в открытом заседании гражданское дело в связи с иском Петра Порошенко к Александру Зинченко о защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации. Именем Украины суд вынес решение о том, что информация, которая была распространена Зинченко 5 сентября и 22 октября 2005 года является недостоверной.

Согласно законодательству Украины, если решение суда не выполняется, то существует норма относительно принудительного выполнения судебного решения.


Да здравствует наш Печерский суд! Самый справедливый суд в мире!
Правильно, ...Марина? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:41

  airmax78 написав:............
Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.

P.S. Я, признаюсь, после инаугурационного спича слышал что-то только урывками - и то, каждый раз сильно расстраивался. На днях вернулся из Вашингтона. На вопрос: "ну и как там ваш новый президент?" (а задали мне его раз пять-семь) стыдливо отводил глаза в сторону. Это при том, что им самим там особо похвастать нечем.

Ну кто ж Вам виноват, что Вы такой стыдливый? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:44

  rjkz написав:
У меня одного вызывает удивление такая информированность нашего коллеги?
Такая безапелляционная уверенность.
"Гюльчатай, открой личико" Кто вы? Референт пороха? Адвокат? ...Марина? :mrgreen:


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А может Peter Lions собственной персоной?

ЧТО ИЗВЕСТНО О "СЕКРЕТНОМ АККАУНТЕ" ПОРОШЕНКО В "ФЕЙСБУКЕ"
http://www.dsnews.ua/politics/peter-lio ... 2018134900
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:48

  airmax78 написав:Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.

P.S. Я, признаюсь, после инаугурационного спича слышал что-то только урывками - и то, каждый раз сильно расстраивался. На днях вернулся из Вашингтона. На вопрос: "ну и как там ваш новый президент?" (а задали мне его раз пять-семь) стыдливо отводил глаза в сторону. Это при том, что им самим там особо похвастать нечем.


Ну и как там наш Трамп? (Не "Трамп - наш" есичЁ (ТМ БИг))
Не стыдно?
Если по делу - Шо Вы так переживаете? Я тоже не в восторге был 5 лет, давайте подождем следующих выборов. Теперь Ваша очередь.

И с чего должно тошнить от того как он говрит? Главное, чтобы не тошнило от того, что он будет делать. Меня вон тошнило от 95 квартала, но как-то справился с позывами. :mrgreen:
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