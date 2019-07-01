airmax78 написав:

............Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.P.S. Я, признаюсь, после инаугурационного спича слышал что-то только урывками - и то, каждый раз сильно расстраивался. На днях вернулся из Вашингтона. На вопрос: "ну и как там ваш новый президент?" (а задали мне его раз пять-семь) стыдливо отводил глаза в сторону. Это при том, что им самим там особо похвастать нечем.