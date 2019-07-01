Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Учи историю, пригодится. Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум. А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.
Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.
Ну и где ты мне противоречишь? Ты себе противоречишь, заявив выше, что в 1938-м Гитлер не применял силу!
Sommer написав: Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем.
Во-первых, жулик, мой ответ состоял из двух частей, одну из которых ты предпочел убрать Во-вторых, о "теориях заговора" спроси лучше у иранцев, египтян, ливийцев, сирийцев, алжирцев, кубинцев, вьетнамцев, сербов и еще трех десятков народов, чьи лидеры посмели иметь свою "недемократичную" позицию, противоречащую "демократичной" позиции хозяев Белого Дома
На третьи сутки Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)
Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только на восьмой день:
Девушки в купальниках на яхте патриархии 24.06.2019 г. 14:57 Вчера, катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада». ...
airmax78 написав:Спасибо 74% за то что выбрали президента-дол6ойопа.
Помнится, точно так же уже разжигали, разжигали, и доразжигались - "спасибо жителям Донбасса"... Ни много, ни мало, до того доразжигались, что из 8 млн человек не нашлось нескольких сот желающих закатать гиркинских диверсантов в асфальт!!!
Да, конечно же, у кремлебота во всем виновата только кричалка.
А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.
То есть, Вам мало? Надо добавить? Обычно, если война, то народ как-то пытается объединиться против общего врага. У нас форум показывает, что не-а, русскоязычные - впролете, те кто за Зе голосовал - впролете. Остается порохоботам самим справляться - разгрузку надели и с клавой наперевес - В АТАКУ-У-У! За пороха! Порох есть свет мира и от его исходит сияния Чей-то мне это напоминает
Sommer написав:А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.
Это дело не житейское - это дело, которым не занимались наши спецслужбы, занимаясь вместо этого отжимом бизнеса у предпринимателей. Причем при всех президентах - на одного единственного это не повесишь.
И мне интересно, что ты запоешь по поводу про-венгерского сепаратизма, процветающего в Закарпатье? Можно, конечно, и здесь Венгрию обвинить. Но оставь это для какого-то нибудь международного суда. Ответственных внутри страны за это нет - я правильно тебя понял???
Вот и потом посмотрим как поведет себя с рыгами, возвращающимися в стране, новый през.
Посмотрим-посмотрим. На старого-то насмотрелись как бпп и джеппоблок голосовали за яйцеглота-генпьякуйоя. Друзья навеки. Ширка. Прям с момента создания пр. рыбак+ландик+порох.
Печерский районный суд города Киева рассмотрел в открытом заседании гражданское дело в связи с иском Петра Порошенко к Александру Зинченко о защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации. Именем Украины суд вынес решение о том, что информация, которая была распространена Зинченко 5 сентября и 22 октября 2005 года является недостоверной.
Согласно законодательству Украины, если решение суда не выполняется, то существует норма относительно принудительного выполнения судебного решения.
Да здравствует наш Печерский суд! Самый справедливый суд в мире! Правильно, ...Марина?
airmax78 написав:............ Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.
P.S. Я, признаюсь, после инаугурационного спича слышал что-то только урывками - и то, каждый раз сильно расстраивался. На днях вернулся из Вашингтона. На вопрос: "ну и как там ваш новый президент?" (а задали мне его раз пять-семь) стыдливо отводил глаза в сторону. Это при том, что им самим там особо похвастать нечем.
Ну кто ж Вам виноват, что Вы такой стыдливый?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
airmax78 написав:Фризе, давайте откровенно, вас не тошнит когда вы слышите как выступает/отвечает на вопросы Зеленский? Вам не становится слегка (или не слегка) неловко за него и за страну? Только честно, пожалуйста.
P.S. Я, признаюсь, после инаугурационного спича слышал что-то только урывками - и то, каждый раз сильно расстраивался. На днях вернулся из Вашингтона. На вопрос: "ну и как там ваш новый президент?" (а задали мне его раз пять-семь) стыдливо отводил глаза в сторону. Это при том, что им самим там особо похвастать нечем.
Ну и как там наш Трамп? (Не "Трамп - наш" есичЁ (ТМ БИг)) Не стыдно? Если по делу - Шо Вы так переживаете? Я тоже не в восторге был 5 лет, давайте подождем следующих выборов. Теперь Ваша очередь.
И с чего должно тошнить от того как он говрит? Главное, чтобы не тошнило от того, что он будет делать. Меня вон тошнило от 95 квартала, но как-то справился с позывами.