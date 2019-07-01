Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3398339934003401 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Пон 01 лип, 2019 23:49 zРадио написав: Sommer написав:

Учи историю, пригодится.

Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум.

А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.



Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.



Учи историю, пригодится.Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум.А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.



Ну и где ты мне противоречишь? Ты себе противоречишь, заявив выше, что в 1938-м Гитлер не применял силу!

Ну и где ты мне противоречишь? Ты себе противоречишь, заявив выше, что в 1938-м Гитлер не применял силу!



Нет, не применял. Учи историю, учи.



zРадио написав: Sommer написав:

Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем. Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем.



Во-первых, жулик, мой ответ состоял из двух частей, одну из которых ты предпочел убрать Во-вторых, о "теориях заговора" спроси лучше у иранцев, египтян, ливийцев, сирийцев, алжирцев, кубинцев, вьетнамцев, сербов и еще трех десятков народов, чьи лидеры посмели иметь свою "недемократичную" позицию, противоречащую "демократичной" позиции хозяев Белого Дома Во-первых, жулик, мой ответ состоял из двух частей, одну из которых ты предпочел убратьВо-вторых, о "теориях заговора" спроси лучше у иранцев, египтян, ливийцев, сирийцев, алжирцев, кубинцев, вьетнамцев, сербов и еще трех десятков народов, чьи лидеры посмели иметь свою "недемократичную" позицию, противоречащую "демократичной" позиции хозяев Белого Дома



(фейспалм)

Это еще более заплесневелая методичка.



Причем мне очень нравится, как рашисты защищают "братушек" сербов, которые устраивали натуральный геноцид, одновременно постя сказки про выдуманный "геноцид" в Украине. Нет, не применял. Учи историю, учи.(фейспалм)Это еще более заплесневелая методичка.Причем мне очень нравится, как рашисты защищают "братушек" сербов, которые устраивали натуральный геноцид, одновременно постя сказки про выдуманный "геноцид" в Украине. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4349 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 23:51 rjkz написав: Sommer написав: А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское. А десятки лет выпестования рашкой сепаратизма - так это мелочи, дело житейское.



То есть, Вам мало? Надо добавить?

Обычно, если война, то народ как-то пытается объединиться против общего врага. То есть, Вам мало? Надо добавить?Обычно, если война, то народ как-то пытается объединиться против общего врага.



Конечно, никто не обьединился. Враг, как и обещал, захватил Львов. Ну на крайняк - Киев, или что там у них на танках еще написано было.



Все так и есть.(c) Конечно, никто не обьединился. Враг, как и обещал, захватил Львов. Ну на крайняк - Киев, или что там у них на танках еще написано было.Все так и есть.(c) Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4349 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 23:52 Sommer написав: Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ. Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ.

И на чьей стороне РФ была в Карабахе?



В третьем же случае сербы начали немножко геноцидить мусульман и отгребли за это в полной мере.

Может тогда и грузины в 2008 г. начали немножко геноцидить осетин и отгребли за это в полной мере?

Или это - как различие между хорошими разведчинами и плохими шпионами?



Причем из списка заботливо выкинуты Приднестровье и Чечня, потому что в картинку не укладываются?

Приднестровье - вполне укладывается.

Чечня - совсем другое, там фактор международного исламского терроризма.



Ну понятное дело, когда Украина или Польша защищает свой язык - они страшные и кошмарные националисты. А когда РФ защищает свой язык - то это нормально, это в порядке вещей.

А почему бы не защищать язык тем хотя-бы способом, как это делалось в УССР? Снимать на нем хорошие фильмы, мультики, издавать книги, интересные журналы?

Или защищать язык можно только ущемляя права половины граждан страны?

С 1928 года был в Украине хороший детский журнал "Барвинок" на украинском языке. Без всяких квот вполне на уровне конкурировал с русскоязычной "Мурзилкой". https://uazmi.net/news/post/EzCq5D5IrUXiosczmskSQ И на чьей стороне РФ была в Карабахе?Может тогда и грузины в 2008 г. начали немножко геноцидить осетин и отгребли за это в полной мере?Или это - как различие между хорошими разведчинами и плохими шпионами?Приднестровье - вполне укладывается.Чечня - совсем другое, там фактор международного исламского терроризма.А почему бы не защищать язык тем хотя-бы способом, как это делалось в УССР? Снимать на нем хорошие фильмы, мультики, издавать книги, интересные журналы?Или защищать язык можно только ущемляя права половины граждан страны?С 1928 года был в Украине хороший детский журнал "Барвинок" на украинском языке. Без всяких квот вполне на уровне конкурировал с русскоязычной "Мурзилкой". Tegularius Повідомлень: 890 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 23:54 airmax78 написав: rjkz написав: Волгарь написав: Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.

Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет.

Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку. Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет.Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку.



ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев.

И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда? ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев.И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда?

Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.

PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки. Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.



Ээээ...по слухам...группа украинских пилотов проходила тренинг под руководством пилотов США на случай предоставления американских самолетов...Но после того, как в Дебальцево были брошены нераспакованными противобатарейные радары, программа как-то сама собой не нашла продолжения. Я Вам точно говорю - это Зе виноват, а Земля налетит на небесную ось. Ээээ...по слухам...группа украинских пилотов проходила тренинг под руководством пилотов США на случай предоставления американских самолетов...Но после того, как в Дебальцево были брошены нераспакованными противобатарейные радары, программа как-то сама собой не нашла продолжения. Я Вам точно говорю - это Зе виноват, а Земля налетит на небесную ось. rjkz

Повідомлень: 9567 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4227 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 23:54 yanyura написав: Ethereum написав: Яхта шикарна!

Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини

https://sprotyv.info/obshchestvo/prishl ... ikini-foto Яхта шикарна!Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини

На третьи сутки Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)



Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только на восьмой день:

Девушки в купальниках на яхте патриархии

24.06.2019 г. 14:57

Вчера , катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада».

...

http://altgazeta.ru/news/11150-devushki ... atriarkhii Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только



И что характерно, еще один из зекоманды озаботился защитой московских чиновников.



Странно, может музыкой что навеяло. И что характерно, еще один из зекоманды озаботился защитой московских чиновников.Странно, может музыкой что навеяло. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4349 З нами з: 07.04.17 Подякував: 416 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 00:02 rjkz написав: И с чего должно тошнить от того как он говрит? И с чего должно тошнить от того как он говрит?

Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал. Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал. Tegularius Повідомлень: 890 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3398339934003401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Sommer Tegularius і 1 гістьМодератори: ТупУм