Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Учи историю, пригодится. Гитлер официально обьявлял, что хочет присоединить Австрию и тогдашний канцлер подписывал ультиматум. А после неудачной попытки плебисцита (и очередного ультиматума) ушел в отставку, открыв дорогу вторжению.
Из похожего только референдум, проведенный после вторжения.
Ну и где ты мне противоречишь? Ты себе противоречишь, заявив выше, что в 1938-м Гитлер не применял силу!
Нет, не применял. Учи историю, учи.
zРадио написав:
Sommer написав: Опять теории заговора из заплесневелой методички? Ты предсказуем.
Во-первых, жулик, мой ответ состоял из двух частей, одну из которых ты предпочел убрать Во-вторых, о "теориях заговора" спроси лучше у иранцев, египтян, ливийцев, сирийцев, алжирцев, кубинцев, вьетнамцев, сербов и еще трех десятков народов, чьи лидеры посмели иметь свою "недемократичную" позицию, противоречащую "демократичной" позиции хозяев Белого Дома
(фейспалм) Это еще более заплесневелая методичка.
Причем мне очень нравится, как рашисты защищают "братушек" сербов, которые устраивали натуральный геноцид, одновременно постя сказки про выдуманный "геноцид" в Украине.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ.
И на чьей стороне РФ была в Карабахе?
В третьем же случае сербы начали немножко геноцидить мусульман и отгребли за это в полной мере.
Может тогда и грузины в 2008 г. начали немножко геноцидить осетин и отгребли за это в полной мере? Или это - как различие между хорошими разведчинами и плохими шпионами?
Причем из списка заботливо выкинуты Приднестровье и Чечня, потому что в картинку не укладываются?
Приднестровье - вполне укладывается. Чечня - совсем другое, там фактор международного исламского терроризма.
Ну понятное дело, когда Украина или Польша защищает свой язык - они страшные и кошмарные националисты. А когда РФ защищает свой язык - то это нормально, это в порядке вещей.
А почему бы не защищать язык тем хотя-бы способом, как это делалось в УССР? Снимать на нем хорошие фильмы, мультики, издавать книги, интересные журналы? Или защищать язык можно только ущемляя права половины граждан страны? С 1928 года был в Украине хороший детский журнал "Барвинок" на украинском языке. Без всяких квот вполне на уровне конкурировал с русскоязычной "Мурзилкой". https://uazmi.net/news/post/EzCq5D5IrUXiosczmskSQ
Волгарь написав:Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны. Странно, что на форуме, обсуждая военную стратегию, никто не упомянул элементарного -без поддержки авиации (которой нет) любое тактическое подразделение ВСУ (батальон/бригада) по наступательным возможностям даже слабее аналогичного ему, действовавшего во 2-ой мировой 75 лет назад - тогда войска вели наступление при поддержке 200-300 орудий на км фронта, чего сейчас и близко нет. Тем более, что в условиях урбанизированного ТВД Донбасса любая бронетехника явно проигрывает даже пехотинцу в окопе с РПГ - он танк/БТР видит, а его -нет. Поэтому любое наступление силами крупнее роты просто превратится в мясорубку.
ну я постоянно пишу, что не имея превосходства в авиации не было смысла даже пытаься воевать в Крыму. А в случае открытой войны ВВС ВСУ хватит на один , но очень героический день боев. И шо? В современной войне ракетные средства и пво могут компенсировать в некоей мере нехватку авиации. во второй мировой такого не было, правда?
Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов. PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.
Ээээ...по слухам...группа украинских пилотов проходила тренинг под руководством пилотов США на случай предоставления американских самолетов...Но после того, как в Дебальцево были брошены нераспакованными противобатарейные радары, программа как-то сама собой не нашла продолжения. Я Вам точно говорю - это Зе виноват, а Земля налетит на небесную ось.
На третьи сутки Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)
Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только на восьмой день:
Девушки в купальниках на яхте патриархии 24.06.2019 г. 14:57 Вчера, катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада». ...
rjkz написав:И с чего должно тошнить от того как он говрит?
Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал.