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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3397339833993400

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:54

  yanyura написав:
  Ethereum написав:Яхта шикарна!
Пришла помолиться»: на яхте главы РПЦ заметили девушку в бикини
https://sprotyv.info/obshchestvo/prishl ... ikini-foto

На третьи сутки Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)

Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только на восьмой день:
Девушки в купальниках на яхте патриархии
24.06.2019 г. 14:57
Вчера, катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада».
...

http://altgazeta.ru/news/11150-devushki ... atriarkhii


И что характерно, еще один из зекоманды озаботился защитой московских чиновников.

Странно, может музыкой что навеяло. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:02

  rjkz написав:И с чего должно тошнить от того как он говрит?

Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:04

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ.

И на чьей стороне РФ была в Карабахе?


Судя по всему - на обеих. Потому что конфликт тлеет до сих пор.

В отличие от миротворческой миссии в бывшей Югославии.

  Tegularius написав:
В третьем же случае сербы начали немножко геноцидить мусульман и отгребли за это в полной мере.

Может тогда и грузины в 2008 г. начали немножко геноцидить осетин и отгребли за это в полной мере?


Геноцидить - это вот так:
Зображення

А в Осетии была классическая провокация со стороны рашки.

  Tegularius написав:
Причем из списка заботливо выкинуты Приднестровье и Чечня, потому что в картинку не укладываются?

Приднестровье - вполне укладывается.
Чечня - совсем другое, там фактор международного исламского терроризма.


О, еще одна методичка. Та же страница, где "в Донбассе воюют американские наемники"?

  Tegularius написав:
Ну понятное дело, когда Украина или Польша защищает свой язык - они страшные и кошмарные националисты. А когда РФ защищает свой язык - то это нормально, это в порядке вещей.

А почему бы не защищать язык тем хотя-бы способом, как это делалось в УССР? Снимать на нем хорошие фильмы, мультики, издавать книги, интересные журналы?
Или защищать язык можно только ущемляя права половины граждан страны?


А что, сейчас интересных книг на украинском не издается? Или это традиционная зрада такая?

И кстати, половина граждан страны в курсе, что их права ущемляются?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:11

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.
PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.


Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...

Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!


Командующий силами США в Европе: НАТО не сможет защитить страны Балтии от РФ
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-19347574


Сомневаюсь, с какого перепуга США будут умиротворять пуделя от войны с кем-бы то нибыло кроме самих США?
Кроме ЯО у США нет никаких причин бояться военной машины рф. По сути, авианосные группы США способны блокировать любую активность войск рф в интересующих регионах мира. И когда США томагавками расхерачила асадовские объекты, рф язык и все остальное в свою-же джеппу засунула и до сих пор не высунула обратно, а когда попробовала сирийскими ихтамнетами вагнера захватить нефтяной район (читал статью, якобы основной целью были американские военные, им готовили участь подобную многолетней истории в Сомали, чтобы американская общественность бурю подняла, требуя вернуть американских граждан домой), то не долго думая (решение было принято на уровне комбрига) американцы расфигачили колонну асадовских вояк не разделяя на тамихесть и ихтамнет. И унылая лошадь сначала ДАЖЕ пробовала взъерепениться , что КАК ТАК-ТО? Мы-ж самые крутые и щаз прям с утра начнем в ответ реагировать, но через пару дней оказалось, что "их там нет", а значит и реагировать не на что. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:24

  Tegularius написав:
  rjkz написав:И с чего должно тошнить от того как он говрит?

Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал.


Я не хотел смотреть те дебаты, друзья позвонили - настояли.
Шо вам сказать? Это было-бы смешно, если-бы не было так грустно.
Мысль о том, что порох сознательно сливает выборы, не оставляет меня до сих пор.
Вопрос - для чего? или почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:27

  Sommer написав:(фейспалм)
Это еще более заплесневелая методичка.

Причем мне очень нравится, как рашисты защищают "братушек" сербов, которые устраивали натуральный геноцид, одновременно постя сказки про выдуманный "геноцид" в Украине.


Аааааа :mrgreen:

Гаагский трибунал реабилитировал Милошевича, но минстецевский тролль продолжает черпать вранье из своих заплесневелых методичек, обвиняя в этом других!

Hague Tribunal Exonerates Slobodan Milosevic Again
https://www.globalresearch.ca/hague-tri ... in/5631725

А что касается Голодомора - это для это "геноцид" в кавычках, а для меня - без них! Самый настоящий геноцид, трагедия, на которой ты, тем не менее, не брезгуешь пиариться!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:31

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.
PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.


Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...

Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!


Командующий силами США в Европе: НАТО не сможет защитить страны Балтии от РФ
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-19347574


Сомневаюсь, с какого перепуга США будут умиротворять пуделя от войны с кем-бы то нибыло кроме самих США?
Кроме ЯО у США нет никаких причин бояться военной машины рф. По сути, авианосные группы США способны блокировать любую активность войск рф в интересующих регионах мира. И когда США томагавками расхерачила асадовские объекты, рф язык и все остальное в свою-же джеппу засунула и до сих пор не высунула обратно, а когда попробовала сирийскими ихтамнетами вагнера захватить нефтяной район (читал статью, якобы основной целью были американские военные, им готовили участь подобную многолетней истории в Сомали, чтобы американская общественность бурю подняла, требуя вернуть американских граждан домой), то не долго думая (решение было принято на уровне комбрига) американцы расфигачили колонну асадовских вояк не разделяя на тамихесть и ихтамнет. И унылая лошадь сначала ДАЖЕ пробовала взъерепениться , что КАК ТАК-ТО? Мы-ж самые крутые и щаз прям с утра начнем в ответ реагировать, но через пару дней оказалось, что "их там нет", а значит и реагировать не на что. :mrgreen:


Так это и будет умиротворением. По крайней мере это то, что я вкладываю в это художественное понятие в обсуждаемом контексте. За Прибалтику США не подставит под удар ни свой флот, ни свои ВВС (о чем сами же проактивно и сообщили), что и будет умиротворением, поскольку устав НАТО требует полномасштабного вмешательства, которого не будет
zРадио
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