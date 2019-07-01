Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На третьи сутки Соколиный Глаз заметил, что в тюрьме нет одной стены. (с)
Я, конечно, понимаю, что вы не Соколиный Глаз, поэтому вам простительно заметить только на восьмой день:
Девушки в купальниках на яхте патриархии 24.06.2019 г. 14:57 Вчера, катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада». ...
rjkz написав:И с чего должно тошнить от того как он говрит?
Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал.
Sommer написав:Нет, естественно. В первом и втором случае в дело влезла "миротворить" РФ.
И на чьей стороне РФ была в Карабахе?
Судя по всему - на обеих. Потому что конфликт тлеет до сих пор.
В отличие от миротворческой миссии в бывшей Югославии.
Tegularius написав:
В третьем же случае сербы начали немножко геноцидить мусульман и отгребли за это в полной мере.
Может тогда и грузины в 2008 г. начали немножко геноцидить осетин и отгребли за это в полной мере?
Геноцидить - это вот так:
А в Осетии была классическая провокация со стороны рашки.
Tegularius написав:
Причем из списка заботливо выкинуты Приднестровье и Чечня, потому что в картинку не укладываются?
Приднестровье - вполне укладывается. Чечня - совсем другое, там фактор международного исламского терроризма.
О, еще одна методичка. Та же страница, где "в Донбассе воюют американские наемники"?
Tegularius написав:
Ну понятное дело, когда Украина или Польша защищает свой язык - они страшные и кошмарные националисты. А когда РФ защищает свой язык - то это нормально, это в порядке вещей.
А почему бы не защищать язык тем хотя-бы способом, как это делалось в УССР? Снимать на нем хорошие фильмы, мультики, издавать книги, интересные журналы? Или защищать язык можно только ущемляя права половины граждан страны?
А что, сейчас интересных книг на украинском не издается? Или это традиционная зрада такая?
И кстати, половина граждан страны в курсе, что их права ущемляются?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
airmax78 написав:Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов. PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.
Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...
Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!
Сомневаюсь, с какого перепуга США будут умиротворять пуделя от войны с кем-бы то нибыло кроме самих США? Кроме ЯО у США нет никаких причин бояться военной машины рф. По сути, авианосные группы США способны блокировать любую активность войск рф в интересующих регионах мира. И когда США томагавками расхерачила асадовские объекты, рф язык и все остальное в свою-же джеппу засунула и до сих пор не высунула обратно, а когда попробовала сирийскими ихтамнетами вагнера захватить нефтяной район (читал статью, якобы основной целью были американские военные, им готовили участь подобную многолетней истории в Сомали, чтобы американская общественность бурю подняла, требуя вернуть американских граждан домой), то не долго думая (решение было принято на уровне комбрига) американцы расфигачили колонну асадовских вояк не разделяя на тамихесть и ихтамнет. И унылая лошадь сначала ДАЖЕ пробовала взъерепениться , что КАК ТАК-ТО? Мы-ж самые крутые и щаз прям с утра начнем в ответ реагировать, но через пару дней оказалось, что "их там нет", а значит и реагировать не на что.
rjkz написав:И с чего должно тошнить от того как он говрит?
Мне даже нравится. Зеленский хотя бы пытается выглядеть естественно. Тошнило как раз от замшелого пафоса Порошенко, от его избитых лозунгов и клише. Даже не смог подготовится к дебатам, о которых сам же упрашивал.
Я не хотел смотреть те дебаты, друзья позвонили - настояли. Шо вам сказать? Это было-бы смешно, если-бы не было так грустно. Мысль о том, что порох сознательно сливает выборы, не оставляет меня до сих пор. Вопрос - для чего? или почему?
airmax78 написав:Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов. PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.
Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...
Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!
Сомневаюсь, с какого перепуга США будут умиротворять пуделя от войны с кем-бы то нибыло кроме самих США? Кроме ЯО у США нет никаких причин бояться военной машины рф. По сути, авианосные группы США способны блокировать любую активность войск рф в интересующих регионах мира. И когда США томагавками расхерачила асадовские объекты, рф язык и все остальное в свою-же джеппу засунула и до сих пор не высунула обратно, а когда попробовала сирийскими ихтамнетами вагнера захватить нефтяной район (читал статью, якобы основной целью были американские военные, им готовили участь подобную многолетней истории в Сомали, чтобы американская общественность бурю подняла, требуя вернуть американских граждан домой), то не долго думая (решение было принято на уровне комбрига) американцы расфигачили колонну асадовских вояк не разделяя на тамихесть и ихтамнет. И унылая лошадь сначала ДАЖЕ пробовала взъерепениться , что КАК ТАК-ТО? Мы-ж самые крутые и щаз прям с утра начнем в ответ реагировать, но через пару дней оказалось, что "их там нет", а значит и реагировать не на что.
Так это и будет умиротворением. По крайней мере это то, что я вкладываю в это художественное понятие в обсуждаемом контексте. За Прибалтику США не подставит под удар ни свой флот, ни свои ВВС (о чем сами же проактивно и сообщили), что и будет умиротворением, поскольку устав НАТО требует полномасштабного вмешательства, которого не будет