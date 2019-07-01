Додано: Вів 02 лип, 2019 00:11

zРадио написав: airmax78 написав: Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.

PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки. Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.



Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...



Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!





Командующий силами США в Европе: НАТО не сможет защитить страны Балтии от РФ

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B ... a-19347574 Американские генералы признают, что им нечем будет защитить даже союзников по НАТО в случае агрессии мокшан, а ты размечтался о поддержке дефицитным (или по крайней мере не-профицитным) оружием Украины...Примени РФ авиацию в ходе агрессии против Украины, уровень напряжения в Европе был бы совершенно другим, и США бы умиротворяли путина, как в 1938-м Британия и Франция - гитлера, путем раздачи чужих территорий только чтобы по самим не попало!

Сомневаюсь, с какого перепуга США будут умиротворять пуделя от войны с кем-бы то нибыло кроме самих США?Кроме ЯО у США нет никаких причин бояться военной машины рф. По сути, авианосные группы США способны блокировать любую активность войск рф в интересующих регионах мира. И когда США томагавками расхерачила асадовские объекты, рф язык и все остальное в свою-же джеппу засунула и до сих пор не высунула обратно, а когда попробовала сирийскими ихтамнетами вагнера захватить нефтяной район (читал статью, якобы основной целью были американские военные, им готовили участь подобную многолетней истории в Сомали, чтобы американская общественность бурю подняла, требуя вернуть американских граждан домой), то не долго думая (решение было принято на уровне комбрига) американцы расфигачили колонну асадовских вояк не разделяя на тамихесть и ихтамнет. И унылая лошадь сначала ДАЖЕ пробовала взъерепениться , что КАК ТАК-ТО? Мы-ж самые крутые и щаз прям с утра начнем в ответ реагировать, но через пару дней оказалось, что "их там нет", а значит и реагировать не на что.