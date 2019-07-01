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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3398339934003401 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 166 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 9 Всього голосів : 166 Додано: Вів 02 лип, 2019 02:07 airmax78 написав: Американский генерал продвигает повестку, поднятую американским президентом: "сцуки, тратьте на оборонку больше денег, а не надейтесь что Штаты прикроют вашу ж***".

Американский генерал продвигает повестку, поднятую американским президентом: "сцуки, тратьте на оборонку больше денег, а не надейтесь что Штаты прикроют вашу ж***".



Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.



Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи zРадио

Повідомлень: 2747 З нами з: 02.05.18 Подякував: 730 раз. Подякували: 1700 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 02:16 andrijk777 написав: Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?

Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.

Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним. Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.

Я вот тоже почти не сомневаюсь.

Просто не могу никак окончательно определить - то ли Вы наёмник, то ли просто примитивный му_дак.

С чего это вдруг военное решение проблемы ОРДЛО "найгірший варант для Кремля"?

Да он, по-моему, мечтает о таком нашем решении.

Я как-то давал ссылку на статью израильского военспеца и даже цитату приводил, где он писал, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. А мы сейчас возрождаем именно маленькую советскую армию.

В случае нашей попытки военного решение проблемы ОРДЛО у него будут прекрасные основания даже для прямого военного вмешательства с целью "защиты гражданского населения от ужасов войны", тем более, что есть кому обратиться с просьбой о помощи. "Республики", конечно, не признаны в мире, но де-факто существуют и имеют свои органы управления.

Боюсь, после такого нашего решения линия разграничения сдвинется заметно западнее, не говоря уже об убитых и раненых в процессе.

Не знаю, где живёте Вы, но я очень не хочу, чтобы Харьков тоже превратился в "отдельный район". Я вот тоже почти не сомневаюсь.Просто не могу никак окончательно определить - то ли Вы наёмник, то ли просто примитивный му_дак.С чего это вдруг военное решение проблемы ОРДЛО "найгірший варант для Кремля"?Да он, по-моему, мечтает о такомрешении.Я как-то давал ссылку на статью израильского военспеца и даже цитату приводил, где он писал, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. А мы сейчас возрождаем именно маленькую советскую армию.В случае нашей попытки военного решение проблемы ОРДЛО у него будут прекрасные основания даже длявоенного вмешательства с целью "защиты гражданского населения от ужасов войны", тем более, что есть кому обратиться с просьбой о помощи. "Республики", конечно, не признаны в мире, но де-факто существуют и имеют свои органы управления.Боюсь, после такого нашего решения линия разграничения сдвинется заметно западнее, не говоря уже об убитых и раненых в процессе.Не знаю, где живёте Вы, но я очень не хочу, чтобы Харьков тоже превратился в "отдельный район". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13543 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 02:21 zРадио написав: airmax78 написав: Американский генерал продвигает повестку, поднятую американским президентом: "сцуки, тратьте на оборонку больше денег, а не надейтесь что Штаты прикроют вашу ж***".

Американский генерал продвигает повестку, поднятую американским президентом: "сцуки, тратьте на оборонку больше денег, а не надейтесь что Штаты прикроют вашу ж***".



Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.



Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи

Эту тему американцы муссируют давно. Просто Обама ее обтекал. Трамп поставил вопрос ребром. Но это ничего не меняет в отношении Украины. Чужими руками йобнуть противника - это США всегда с удовольствием делали. Тем более йобнуть за дело, как в том же Афгане. И под это ни вооружений ни средств не жалели. Эту тему американцы муссируют давно. Просто Обама ее обтекал. Трамп поставил вопрос ребром. Но это ничего не меняет в отношении Украины. Чужими руками йобнуть противника - это США всегда с удовольствием делали. Тем более йобнуть за дело, как в том же Афгане. И под это ни вооружений ни средств не жалели. airmax78 Повідомлень: 30623 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 02:39 Смотрю "патриоты" на ветке плодятся не по дням, а по часам. И все "рвутся в бой".

Поэтому повторяю в очередной раз вопрос - господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется? .

Уже несколько раз задавал, но никто так и не ответил.

От дешёвой проститутки ответа не жду, но, может, кто-то из "патриотов" ответит?

Sommer, flyman, pesikot, Подолянин, andrijk777, vano80, ну что же вы, не стесняйтесь, ответьте на такой простой вопрос.

Или это "не ваша работа" и воевать должен всё-таки кто-то другой?

Может, кого забыл, простите.



Хотя бы напишите, в какой ситуации лично вы возьмёте в руки оружие и пойдёте защищать Родину, а не будете говорить "у них работа такая".



А если вы лично не готовы защищать Родину, то засуньте языки сами знаете куда и перестаньте произносить "патриотические" речи и обвинять других в рублёвых зарплатах. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13543 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 02:49 airmax78 написав: ..........

А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют. ..........А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.

"Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?

Уже передумали?

Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?

Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе. "Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?Уже передумали?Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13543 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 03:01 ЛАД написав: airmax78 написав: ..........

А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют. ..........А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.

"Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?

Уже передумали?

Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?

Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе. "Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?Уже передумали?Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе.

Все это не так быстро как хотелось бы. Работаю над этим. Все это не так быстро как хотелось бы. Работаю над этим. airmax78 Повідомлень: 30623 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3398339934003401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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