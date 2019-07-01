Додано: Вів 02 лип, 2019 02:39

Смотрю "патриоты" на ветке плодятся не по дням, а по часам. И все "рвутся в бой".

Поэтому повторяю в очередной раз вопрос - господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется? .

Уже несколько раз задавал, но никто так и не ответил.

От дешёвой проститутки ответа не жду, но, может, кто-то из "патриотов" ответит?

Sommer, flyman, pesikot, Подолянин, andrijk777, vano80, ну что же вы, не стесняйтесь, ответьте на такой простой вопрос.

Или это "не ваша работа" и воевать должен всё-таки кто-то другой?

Может, кого забыл, простите.



Хотя бы напишите, в какой ситуации лично вы возьмёте в руки оружие и пойдёте защищать Родину, а не будете говорить "у них работа такая".



А если вы лично не готовы защищать Родину, то засуньте языки сами знаете куда и перестаньте произносить "патриотические" речи и обвинять других в рублёвых зарплатах.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.