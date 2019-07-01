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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 02:07

  airmax78 написав:Американский генерал продвигает повестку, поднятую американским президентом: "сцуки, тратьте на оборонку больше денег, а не надейтесь что Штаты прикроют вашу ж***".


Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.

Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 02:16

  andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.

Я вот тоже почти не сомневаюсь.
Просто не могу никак окончательно определить - то ли Вы наёмник, то ли просто примитивный му_дак.
С чего это вдруг военное решение проблемы ОРДЛО "найгірший варант для Кремля"?
Да он, по-моему, мечтает о таком нашем решении.
Я как-то давал ссылку на статью израильского военспеца и даже цитату приводил, где он писал, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. А мы сейчас возрождаем именно маленькую советскую армию.
В случае нашей попытки военного решение проблемы ОРДЛО у него будут прекрасные основания даже для прямого военного вмешательства с целью "защиты гражданского населения от ужасов войны", тем более, что есть кому обратиться с просьбой о помощи. "Республики", конечно, не признаны в мире, но де-факто существуют и имеют свои органы управления.
Боюсь, после такого нашего решения линия разграничения сдвинется заметно западнее, не говоря уже об убитых и раненых в процессе.
Не знаю, где живёте Вы, но я очень не хочу, чтобы Харьков тоже превратился в "отдельный район".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 02:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Американский генерал продвигает повестку, поднятую американским президентом: "сцуки, тратьте на оборонку больше денег, а не надейтесь что Штаты прикроют вашу ж***".


Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.

Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи :mrgreen:

Эту тему американцы муссируют давно. Просто Обама ее обтекал. Трамп поставил вопрос ребром. Но это ничего не меняет в отношении Украины. Чужими руками йобнуть противника - это США всегда с удовольствием делали. Тем более йобнуть за дело, как в том же Афгане. И под это ни вооружений ни средств не жалели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 02:39

Смотрю "патриоты" на ветке плодятся не по дням, а по часам. И все "рвутся в бой".
Поэтому повторяю в очередной раз вопрос - господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?.
Уже несколько раз задавал, но никто так и не ответил.
От дешёвой проститутки ответа не жду, но, может, кто-то из "патриотов" ответит?
Sommer, flyman, pesikot, Подолянин, andrijk777, vano80, ну что же вы, не стесняйтесь, ответьте на такой простой вопрос.
Или это "не ваша работа" и воевать должен всё-таки кто-то другой?
Может, кого забыл, простите.

Хотя бы напишите, в какой ситуации лично вы возьмёте в руки оружие и пойдёте защищать Родину, а не будете говорить "у них работа такая".

А если вы лично не готовы защищать Родину, то засуньте языки сами знаете куда и перестаньте произносить "патриотические" речи и обвинять других в рублёвых зарплатах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 02:49

  airmax78 написав:..........
А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.

"Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?
Уже передумали?
Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?
Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 03:01

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:..........
А когда говоришь, что страну заселили рабами - обижаются. Доказательств каких-то требуют.

"Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?
Уже передумали?
Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?
Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе.

Все это не так быстро как хотелось бы. Работаю над этим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 03:30

О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:39

  airmax78 написав:О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Бигус прозрел после этого интервью
https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html
l66
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:04

  l66 написав:
  airmax78 написав:О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Бигус прозрел после этого интервью
https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html

Спасибо. Хорошее интервью.
yanyura
 
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