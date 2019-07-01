Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.
Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 02:07
Ты с хронологией промахнулся - смотри дату. Американский генерал сказал это 22.06.2016, когда президентом США был еще Обама, а на победу Трампа даже не ставили.
Но это ничего, я тебя не виню - что за пропаганда без маленькой лжи
Додано: Вів 02 лип, 2019 02:16
Я вот тоже почти не сомневаюсь.
Просто не могу никак окончательно определить - то ли Вы наёмник, то ли просто примитивный му_дак.
С чего это вдруг военное решение проблемы ОРДЛО "найгірший варант для Кремля"?
Да он, по-моему, мечтает о таком нашем решении.
Я как-то давал ссылку на статью израильского военспеца и даже цитату приводил, где он писал, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. А мы сейчас возрождаем именно маленькую советскую армию.
В случае нашей попытки военного решение проблемы ОРДЛО у него будут прекрасные основания даже для прямого военного вмешательства с целью "защиты гражданского населения от ужасов войны", тем более, что есть кому обратиться с просьбой о помощи. "Республики", конечно, не признаны в мире, но де-факто существуют и имеют свои органы управления.
Боюсь, после такого нашего решения линия разграничения сдвинется заметно западнее, не говоря уже об убитых и раненых в процессе.
Не знаю, где живёте Вы, но я очень не хочу, чтобы Харьков тоже превратился в "отдельный район".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 02 лип, 2019 02:21
Эту тему американцы муссируют давно. Просто Обама ее обтекал. Трамп поставил вопрос ребром. Но это ничего не меняет в отношении Украины. Чужими руками йобнуть противника - это США всегда с удовольствием делали. Тем более йобнуть за дело, как в том же Афгане. И под это ни вооружений ни средств не жалели.
Додано: Вів 02 лип, 2019 02:39
Смотрю "патриоты" на ветке плодятся не по дням, а по часам. И все "рвутся в бой".
Поэтому повторяю в очередной раз вопрос - господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?.
Уже несколько раз задавал, но никто так и не ответил.
От дешёвой проститутки ответа не жду, но, может, кто-то из "патриотов" ответит?
Sommer, flyman, pesikot, Подолянин, andrijk777, vano80, ну что же вы, не стесняйтесь, ответьте на такой простой вопрос.
Или это "не ваша работа" и воевать должен всё-таки кто-то другой?
Может, кого забыл, простите.
Хотя бы напишите, в какой ситуации лично вы возьмёте в руки оружие и пойдёте защищать Родину, а не будете говорить "у них работа такая".
А если вы лично не готовы защищать Родину, то засуньте языки сами знаете куда и перестаньте произносить "патриотические" речи и обвинять других в рублёвых зарплатах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 02 лип, 2019 02:49
"Не раб", Вы, вроде, писали, что в случае победы Зе быстро свалите из Украины?
Уже передумали?
Или проще в тёплой квартире писать о "рабах", "предательстве" и "военном решении вопроса"?
Не стал Вас называть в предыдущем посте, Вы всё же отличаетесь от названных господ, но тоже ответьте на заданный вопрос. Хотя бы самому себе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 02 лип, 2019 03:01
Все это не так быстро как хотелось бы. Работаю над этим.
Додано: Вів 02 лип, 2019 03:30
О, Денис, который Бигус, прозревать начал:
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.
Додано: Вів 02 лип, 2019 06:39
Бигус прозрел после этого интервью
Додано: Вів 02 лип, 2019 07:04
Спасибо. Хорошее интервью.
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