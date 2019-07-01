Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Щодо української мови - любителям руССького міру (типу пана Богдана) розтовкмачення:
"По-перше, необхідно нагадати пану Богдану, що підсумки референдуму не мають прямої юридичної дії, вони носять дорадчий характер. У будь-якому випадку для ухвалення такого рішення має бути голосування Верховної Ради.
По-друге, питання російської мови на Донбасі ніколи не стояло. Більшість невеликих селищ, наприклад, навколо того ж Слов'янська, говорять українською мовою. Звичайно ж, на своєму діалекті, зі своєю вимовою, але проблеми мови там ніколи не було. Точно так само, як і на Закарпатті. Вони там розмовляють дуже специфічною українською мовою, її взагалі можна розглядати як іншу мову, але в цьому немає жодної проблеми.
Чому взагалі виникло питання мови під час цієї війни? Тому що військові пропагандисти Російської Федерації вишукували різні точки, які можна було б назвати проблемними для України, і розкручували їх за допомогою ЗМІ, соцмереж тощо. Зокрема, це були питання церкви, питання соціального забезпечення, питання недовіри до влади, питання бажання деяких окремих верств населення приєднатися до Росії, і питання мови.
Що таке особливий статус мови на окремій території? Це окрема конституція для окремої території. В Конституції України сказано, що українська мова є єдиною державною мовою на всій території країни, але Богдан хоче написати нову конституцію спеціально для Донбасу. Фактично так прощупується можливість федералізації.
Таким чином Богдан обхідними шляхами намагається м'яко нав'язати нам умови Росії. Звідкись у нього в голові взялася ідея, що саме мова є причиною війни. Значить, це або маніпуляція з його боку, чи ще гірше – легалізація певних домовленостей з Російською Федерацією.
Це дуже поганий сигнал – не тільки для всіх українців, а й для пана Богдана. Тому що, якщо у Адміністрації президента України існують кулуарні домовленості з Росією, які вони повинні виконувати, то вони будуть приймати непопулярні в Україні рішення, а значить, втрачати підтримку українців. За втратою підтримки можуть послідувати більш серйозні наслідки, наприклад, громадянський спротив, акції громадянської непокори і новий Майдан, який їх знесе.
Тому що не може Україна приймати капітулянтські пропозиції Кремля. Не тому що вони погані, не тому, що ми проти російської мови, а тому що це дії на знищення українського суверенітету, української незалежності."
ЛАД написав:Смотрю "патриоты" на ветке плодятся не по дням, а по часам. И все "рвутся в бой". Поэтому повторяю в очередной раз вопрос - господа "патриоты", Вы лично собираетесь на фронт? Или предпочитаете, чтобы там были другие, а вам и на диванах неплохо воюется?. Уже несколько раз задавал, но никто так и не ответил. От дешёвой проститутки ответа не жду, но, может, кто-то из "патриотов" ответит? Sommer, flyman, pesikot, Подолянин, andrijk777, vano80, ну что же вы, не стесняйтесь, ответьте на такой простой вопрос. Или это "не ваша работа" и воевать должен всё-таки кто-то другой? Может, кого забыл, простите.
Хотя бы напишите, в какой ситуации лично вы возьмёте в руки оружие и пойдёте защищать Родину, а не будете говорить "у них работа такая".
А если вы лично не готовы защищать Родину, то засуньте языки сами знаете куда и перестаньте произносить "патриотические" речи и обвинять других в рублёвых зарплатах.
А коли пан ЛАД поїде на фронт? В російські окопи? "Захищати" "мирний народ Донбаса" від злобної хунти, яка розпинає немовлят і їсть снігурів??? Ти можеш відповісти, російський найманець?
Так пан Лад вроде не призывает идти в атаку на амбразуру, в отличие от перечисленных тоаарищей, которые подстрекают других в атаку, а сами не испытывают энтузиазма рисковать, потому что у них другая работа, вероятно более безопасная и более оплачиваемая.
8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.
andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО? Можливо тому що це найгірший варант для Кремля. Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Вот почему с Вами и подобными невозможно объективно что-либо обсуждать? Потому что Вы с потолка лепите свои выводы в сторону оппонента. Такие, как Вам захотелось. Захотелось оклеветать оппонента ... не моргнув глазом, клевещете. *я майже не сумнiваюсь...* )))) А надо бы не то что сомневаться, выдвигая такое обвинение оппоненту, а иметь железные аргументы.
Против военного решения проблемы ОРДЛО Волкер и т.д. Куча, море западных партнёров. И что? Но Вы слепили с потолка...
Если же по вопросу. То и я не против решения решения военными методами. Практически все нации, приняв такое решение, достигали результата. Правда, проблема цены... Но не факт, что кремлевцы не очконут и не сдадут.
Гораздо важнее иная проблема. Если уж начинать такую войну, такую защиту страны, то уж ... не в условиях таких можновладцив, такого отношения к стране и ее интересам, таким отношениям в армии и к армии. Потому что получится - и лоб разбил, и Богу не помолился.
Можновладци и западные партнёры это прекрасно понимают ... поэтому и придерживаются относительно мирного решения. В таких условиях они в шоколоде по уши))) Оплачивает же банкет пересичный. Всем.
8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.
Какой такой запах майдана? Против кого? Зе Рада вяжет по рукам и ногам, ни одного серьезного телодвижения он не сделал. Из 8%, как видно из этой ветки, нет никого готового лично перенести активность за пределы форума. По сути эти самые 8% выражают здесь свою "озабоченность" и не более. Ведь на майданах мягких диванов нет и интернет слабый)))
8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.
Ваше прізвище - чи не Ржига? "В 1962 году из Евпаторийского Центра Дальней Космической связи научный сотрудник с запоминающейся фамилией Ржига отправил к Венере восьмиминутное послание морзянкой. Там было всего три слова: "Мир. Ленин. СССР""