Додано: Вів 02 лип, 2019 08:13

Щодо української мови - любителям руССького міру (типу пана Богдана) розтовкмачення:"По-перше, необхідно нагадати пану Богдану, що підсумки референдуму не мають прямої юридичної дії, вони носять дорадчий характер. У будь-якому випадку для ухвалення такого рішення має бути голосування Верховної Ради.По-друге, питання російської мови на Донбасі ніколи не стояло. Більшість невеликих селищ, наприклад, навколо того ж Слов'янська, говорять українською мовою. Звичайно ж, на своєму діалекті, зі своєю вимовою, але проблеми мови там ніколи не було. Точно так само, як і на Закарпатті. Вони там розмовляють дуже специфічною українською мовою, її взагалі можна розглядати як іншу мову, але в цьому немає жодної проблеми.Чому взагалі виникло питання мови під час цієї війни? Тому що військові пропагандисти Російської Федерації вишукували різні точки, які можна було б назвати проблемними для України, і розкручували їх за допомогою ЗМІ, соцмереж тощо. Зокрема, це були питання церкви, питання соціального забезпечення, питання недовіри до влади, питання бажання деяких окремих верств населення приєднатися до Росії, і питання мови.Що таке особливий статус мови на окремій території? Це окрема конституція для окремої території. В Конституції України сказано, що українська мова є єдиною державною мовою на всій території країни, але Богдан хоче написати нову конституцію спеціально для Донбасу. Фактично так прощупується можливість федералізації.країнців. За втратою підтримки можуть послідувати більш серйозні наслідки, наприклад, громадянський спротив, акції громадянської непокори і новий Майдан, який їх знесе.Тому що не може Україна приймати капітулянтські пропозиції Кремля. Не тому що вони погані, не тому, що ми проти російської мови, а тому що це дії на знищення українського суверенітету, української незалежності."