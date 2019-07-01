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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3400340134023403

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:50

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  freeze написав:Так пан Лад вроде не призывает идти в атаку на амбразуру, в отличие от перечисленных тоаарищей

А що, під двома різними обліківками сидить один ольгинській тролль?


Я смотрю из одной палаты пишут несколько учеток. Каждый причем пишет в строго отведенный промежуток времени, один утром, другой днем, третий вечером.
Не удивительно, похоже смартфон один на палату выдают.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:52

Зе-І Зекоманда

Цікаві роздуми розумних людей про зекоманду і критерії пвідбору кандидатів:

"Составлять партийные списки методом всенародного референдума – абсурд. Это закат солнца вручную. Зато новым партиям вполне по силам внятно обозначить свои критерии отбора. Если речь идет о людях с биографией, возможно, достаточно будет всего нескольких. Крал или не крал. Врал или не врал. Раскалывал страну или нет. Остальное, в свете заявленной новой этики, скорее всего менее важно. Если же пойти по пути угождения широкоформатному общественному вкусу, то очень скоро может выясниться, что новым партиям и в самом деле остается лишь одно – бесконечно тасовать свою колоду кандидатов и набирать в свои ряды людей, исключительное достоинство которых – неизвестность. Такой подход утопичен ровно настолько, насколько и неэффективен."

https://uainfo.org/blognews/1562047801- ... a-eta.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:54

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  freeze написав:Я думаю прилетит серьезная ответка

Серйозно?
Поїдеш в Ордло, воювати за руССкій мір?
Чи станеш мітінгувати-протестувати під Верх Радою, за руССкій язік як загальнодержавний?


Я протестую только на выборах, а на митинг ты тут собрался бежать.
Митингуй, у нас свобода митингов, но как только будешь призывать к насильственному свержению конституционного строя, сядешь рядом с Вышинским.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:58

  freeze написав:
Frant написав:
  freeze написав:Так пан Лад вроде не призывает идти в атаку на амбразуру, в отличие от перечисленных тоаарищей

А що, під двома різними обліківками сидить один ольгинській тролль?


Я смотрю из одной палаты пишут несколько учеток. Каждый причем пишет в строго отведенный промежуток времени, один утром, другой днем, третий вечером.
Не удивительно, похоже смартфон один на палату выдают.

Я вообще не вижу логических связей у этого персонажа.
Какие-то рефлексии на оппонентов и отдельные слова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:08

  detroytred написав:
  freeze написав:
Frant написав:А що, під двома різними обліківками сидить один ольгинській тролль?


Я смотрю из одной палаты пишут несколько учеток. Каждый причем пишет в строго отведенный промежуток времени, один утром, другой днем, третий вечером.
Не удивительно, похоже смартфон один на палату выдают.

Я вообще не вижу логических связей у этого персонажа.
Какие-то рефлексии на оппонентов и отдельные слова.


Сделаем скидку на его возраст, всё-таки тяжелое голодное советское детство, издевательства в виде завязания красного пионерского галстука, трудный путь антисоветского диссидента, всё это сказывается.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:12

  airmax78 написав:..
Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.
PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.

Личный состав ВВС нужно готовить годы - а в случае вторжения "мокшан" были бы считанные дни, если не часы. Да и толку с этих ВВС, если военные и гражданские аэродромы снесут крылатыми ракетами.
Воевать за нас с русскими никто не пойдет, не обольщайтесь. Ни при ПАПе, ни при Зеле, ни при любых наступниках и папиредниках. Максимум, погрозятся санкциями, но ниче не поменяется.
Для ограничения воздействия крылатых ракет нужна сильная эшелонированная ПВО - создание таковой очень дорого, но пока доступно Украине. Нужны деньги, ученые и желание.
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