Я смотрю из одной палаты пишут несколько учеток. Каждый причем пишет в строго отведенный промежуток времени, один утром, другой днем, третий вечером.
Не удивительно, похоже смартфон один на палату выдают.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:50
Re: Політичні дискусії
Я смотрю из одной палаты пишут несколько учеток. Каждый причем пишет в строго отведенный промежуток времени, один утром, другой днем, третий вечером.
Не удивительно, похоже смартфон один на палату выдают.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:52
Зе-І Зекоманда
Цікаві роздуми розумних людей про зекоманду і критерії пвідбору кандидатів:
"Составлять партийные списки методом всенародного референдума – абсурд. Это закат солнца вручную. Зато новым партиям вполне по силам внятно обозначить свои критерии отбора. Если речь идет о людях с биографией, возможно, достаточно будет всего нескольких. Крал или не крал. Врал или не врал. Раскалывал страну или нет. Остальное, в свете заявленной новой этики, скорее всего менее важно. Если же пойти по пути угождения широкоформатному общественному вкусу, то очень скоро может выясниться, что новым партиям и в самом деле остается лишь одно – бесконечно тасовать свою колоду кандидатов и набирать в свои ряды людей, исключительное достоинство которых – неизвестность. Такой подход утопичен ровно настолько, насколько и неэффективен."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:54
Re: Політичні дискусії
Я протестую только на выборах, а на митинг ты тут собрался бежать.
Митингуй, у нас свобода митингов, но как только будешь призывать к насильственному свержению конституционного строя, сядешь рядом с Вышинским.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:58
Я вообще не вижу логических связей у этого персонажа.
Какие-то рефлексии на оппонентов и отдельные слова.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:08
Сделаем скидку на его возраст, всё-таки тяжелое голодное советское детство, издевательства в виде завязания красного пионерского галстука, трудный путь антисоветского диссидента, всё это сказывается.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:12
Личный состав ВВС нужно готовить годы - а в случае вторжения "мокшан" были бы считанные дни, если не часы. Да и толку с этих ВВС, если военные и гражданские аэродромы снесут крылатыми ракетами.
Воевать за нас с русскими никто не пойдет, не обольщайтесь. Ни при ПАПе, ни при Зеле, ни при любых наступниках и папиредниках. Максимум, погрозятся санкциями, но ниче не поменяется.
Для ограничения воздействия крылатых ракет нужна сильная эшелонированная ПВО - создание таковой очень дорого, но пока доступно Украине. Нужны деньги, ученые и желание.
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