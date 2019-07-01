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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 34003401340234033404>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:15

  freeze написав:
l66 написав:
  airmax78 написав:О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Бигус прозрел после этого интервью
https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html



"Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.


Взагалі-то пахне новим Майданом.
Декому варто готувати квитки на Ростов.


"Интервью с Богданом:
- Чо как?
- Пучком. Раде ввалили, Констатуционный суд нагнули.

- А губеры почему говно?
- Губернаторов набрала тайная ложа эйчаров, я только утверждал их. Но даже если и говно, то где ж взять лучших у нас кадровый дефолт и партнеры Зеленского.

- А что с депутатами?
- Набрали всех родственников Юзика, они новые лица, старых депутатов брать нельзя.

- Так вот губер Гусев старое..
- Ну, новое-старое, где степень этого можно или нельзя...

- Вы сливаете округа под регионалов.
- Это местные штабы.

- А что там с кредитными аферами?
- Я хороший адвокат.

- Что там с бизнес-партнерами?
- Я хороший адвокат.

- Что там с недви...
- Я. Хороший. Адвокат.

- Портнов?
- Дружаня. Но не назначим из-за политики.

- Луценко?
- Дружаня. Но не снимем из-за политики... Ой. Ну в смысле, не можем пока.

- Аваков?
- Дружаня. Но вообще не до него сейчас.

- Баканов?
- Дружаня. Пусть порулит.

- Русский?
- В Донецкой, Луганской.

- А если еще Харьков с Одессой захотят?
- А шо делать...

- Какие планы на будущее?
- У нас нет плана, мы просто эмоциональные ребята. Сами не знаем, что будем делать в обед. Только Шефир знает. Он стырит мой салат."

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:28

  Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом.


8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:43

]
  andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО?
Можливо тому що це найгірший варант для Кремля.
Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.

Вот почему с Вами и подобными невозможно объективно что-либо обсуждать?
Потому что Вы с потолка лепите свои выводы в сторону оппонента.
Такие, как Вам захотелось.
Захотелось оклеветать оппонента ... не моргнув глазом, клевещете.
*я майже не сумнiваюсь...* ))))
А надо бы не то что сомневаться, выдвигая такое обвинение оппоненту, а иметь железные аргументы.

Против военного решения проблемы ОРДЛО Волкер и т.д.
Куча, море западных партнёров.
И что?
Но Вы слепили с потолка...

Если же по вопросу.
То и я не против решения решения военными методами.
Практически все нации, приняв такое решение, достигали результата.
Правда, проблема цены...
Но не факт, что кремлевцы не очконут и не сдадут.

Гораздо важнее иная проблема.
Если уж начинать такую войну, такую защиту страны, то уж ... не в условиях таких можновладцив, такого отношения к стране и ее интересам, таким отношениям в армии и к армии.
Потому что получится - и лоб разбил, и Богу не помолился.

Можновладци и западные партнёры это прекрасно понимают ... поэтому и придерживаются относительно мирного решения.
В таких условиях они в шоколоде по уши)))
Оплачивает же банкет пересичный.
Всем.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:47

  freeze написав:Я думаю прилетит серьезная ответка

Серйозно?
Поїдеш в Ордло, воювати за руССкій мір?
Чи станеш мітінгувати-протестувати під Верх Радою, за руССкій язік як загальнодержавний?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:49

  freeze написав:
  Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом.


8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.

Какой такой запах майдана? Против кого?
Зе Рада вяжет по рукам и ногам, ни одного серьезного телодвижения он не сделал.
Из 8%, как видно из этой ветки, нет никого готового лично перенести активность за пределы форума.
По сути эти самые 8% выражают здесь свою "озабоченность" и не более.
Ведь на майданах мягких диванов нет и интернет слабый)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:52

Зе-І Зекоманда

Цікаві роздуми розумних людей про зекоманду і критерії пвідбору кандидатів:

"Составлять партийные списки методом всенародного референдума – абсурд. Это закат солнца вручную. Зато новым партиям вполне по силам внятно обозначить свои критерии отбора. Если речь идет о людях с биографией, возможно, достаточно будет всего нескольких. Крал или не крал. Врал или не врал. Раскалывал страну или нет. Остальное, в свете заявленной новой этики, скорее всего менее важно. Если же пойти по пути угождения широкоформатному общественному вкусу, то очень скоро может выясниться, что новым партиям и в самом деле остается лишь одно – бесконечно тасовать свою колоду кандидатов и набирать в свои ряды людей, исключительное достоинство которых – неизвестность. Такой подход утопичен ровно настолько, насколько и неэффективен."

https://uainfo.org/blognews/1562047801- ... a-eta.html
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:54

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  freeze написав:Я думаю прилетит серьезная ответка

Серйозно?
Поїдеш в Ордло, воювати за руССкій мір?
Чи станеш мітінгувати-протестувати під Верх Радою, за руССкій язік як загальнодержавний?


Я протестую только на выборах, а на митинг ты тут собрался бежать.
Митингуй, у нас свобода митингов, но как только будешь призывать к насильственному свержению конституционного строя, сядешь рядом с Вышинским.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:12

  airmax78 написав:..
Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов.
PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.

Личный состав ВВС нужно готовить годы - а в случае вторжения "мокшан" были бы считанные дни, если не часы. Да и толку с этих ВВС, если военные и гражданские аэродромы снесут крылатыми ракетами.
Воевать за нас с русскими никто не пойдет, не обольщайтесь. Ни при ПАПе, ни при Зеле, ни при любых наступниках и папиредниках. Максимум, погрозятся санкциями, но ниче не поменяется.
Для ограничения воздействия крылатых ракет нужна сильная эшелонированная ПВО - создание таковой очень дорого, но пока доступно Украине. Нужны деньги, ученые и желание.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:16

  antey1969 написав:..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:19

Мовне питання

Порошенко розтовкмачує ватанам:
""Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим.

Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - зазначив Порошенко."

https://censor.net.ua/ua/v3135140
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Frant
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