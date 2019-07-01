Додано: Вів 02 лип, 2019 08:15

freeze написав: l66 написав: airmax78 написав: О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508

Большое тебе человеческое спасибо, Денис. О, Денис, который Бигус, прозревать начал:Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Бигус прозрел после этого интервью

https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html Бигус прозрел после этого интервью





"Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев. "Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.

Взагалі-то пахне новим Майданом.Декому варто готувати квитки на Ростов."Интервью с Богданом:- Чо как?- Пучком. Раде ввалили, Констатуционный суд нагнули.- А губеры почему говно?- Губернаторов набрала тайная ложа эйчаров, я только утверждал их. Но даже если и говно, то где ж взять лучших у нас кадровый дефолт и партнеры Зеленского.- А что с депутатами?- Набрали всех родственников Юзика, они новые лица, старых депутатов брать нельзя.- Так вот губер Гусев старое..- Ну, новое-старое, где степень этого можно или нельзя...- Вы сливаете округа под регионалов.- Это местные штабы.- А что там с кредитными аферами?- Я хороший адвокат.- Что там с бизнес-партнерами?- Я хороший адвокат.- Что там с недви...- Я. Хороший. Адвокат.- Портнов?- Дружаня. Но не назначим из-за политики.- Луценко?- Дружаня. Но не снимем из-за политики... Ой. Ну в смысле, не можем пока.- Аваков?- Дружаня. Но вообще не до него сейчас.- Баканов?- Дружаня. Пусть порулит.- Русский?- В Донецкой, Луганской.- А если еще Харьков с Одессой захотят?- А шо делать...- Какие планы на будущее?- У нас нет плана, мы просто эмоциональные ребята. Сами не знаем, что будем делать в обед. Только Шефир знает. Он стырит мой салат."