Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.
andrijk777 написав:Цікаво чому freeze, ЛАД, zРадио так різко проти воєнного вирішення проблеми ОРДЛО? Можливо тому що це найгірший варант для Кремля. Я майже не сумніваюсь що ці персонажі за "руський мір" або навіть фінансуються ним.
Вот почему с Вами и подобными невозможно объективно что-либо обсуждать? Потому что Вы с потолка лепите свои выводы в сторону оппонента. Такие, как Вам захотелось. Захотелось оклеветать оппонента ... не моргнув глазом, клевещете. *я майже не сумнiваюсь...* )))) А надо бы не то что сомневаться, выдвигая такое обвинение оппоненту, а иметь железные аргументы.
Против военного решения проблемы ОРДЛО Волкер и т.д. Куча, море западных партнёров. И что? Но Вы слепили с потолка...
Если же по вопросу. То и я не против решения решения военными методами. Практически все нации, приняв такое решение, достигали результата. Правда, проблема цены... Но не факт, что кремлевцы не очконут и не сдадут.
Гораздо важнее иная проблема. Если уж начинать такую войну, такую защиту страны, то уж ... не в условиях таких можновладцив, такого отношения к стране и ее интересам, таким отношениям в армии и к армии. Потому что получится - и лоб разбил, и Богу не помолился.
Можновладци и западные партнёры это прекрасно понимают ... поэтому и придерживаются относительно мирного решения. В таких условиях они в шоколоде по уши))) Оплачивает же банкет пересичный. Всем.
8 процентов активных хунвейбинов попытаются навязать свое мнение всему остальному населению ? Я думаю прилетит серьезная ответка, уже надоели, на всенародных выборах пролетаете как фанера над Парижем, а власть хотите опять захватить, не получится.
Какой такой запах майдана? Против кого? Зе Рада вяжет по рукам и ногам, ни одного серьезного телодвижения он не сделал. Из 8%, как видно из этой ветки, нет никого готового лично перенести активность за пределы форума. По сути эти самые 8% выражают здесь свою "озабоченность" и не более. Ведь на майданах мягких диванов нет и интернет слабый)))
Цікаві роздуми розумних людей про зекоманду і критерії пвідбору кандидатів:
"Составлять партийные списки методом всенародного референдума – абсурд. Это закат солнца вручную. Зато новым партиям вполне по силам внятно обозначить свои критерии отбора. Если речь идет о людях с биографией, возможно, достаточно будет всего нескольких. Крал или не крал. Врал или не врал. Раскалывал страну или нет. Остальное, в свете заявленной новой этики, скорее всего менее важно. Если же пойти по пути угождения широкоформатному общественному вкусу, то очень скоро может выясниться, что новым партиям и в самом деле остается лишь одно – бесконечно тасовать свою колоду кандидатов и набирать в свои ряды людей, исключительное достоинство которых – неизвестность. Такой подход утопичен ровно настолько, насколько и неэффективен."
Серйозно? Поїдеш в Ордло, воювати за руССкій мір? Чи станеш мітінгувати-протестувати під Верх Радою, за руССкій язік як загальнодержавний?
Я протестую только на выборах, а на митинг ты тут собрался бежать. Митингуй, у нас свобода митингов, но как только будешь призывать к насильственному свержению конституционного строя, сядешь рядом с Вышинским.
airmax78 написав:.. Если бы мокшане применили ВВС, почти уверен, что из заокеанского военторга мы бы получили и средства ПВО и истребители и курсы молодого бойца для наших пилотов. PS Теперь уже вряд ли получим. Деэскалация, мир, дружба, федерализация, русский язык и прочие плюшки.
Личный состав ВВС нужно готовить годы - а в случае вторжения "мокшан" были бы считанные дни, если не часы. Да и толку с этих ВВС, если военные и гражданские аэродромы снесут крылатыми ракетами. Воевать за нас с русскими никто не пойдет, не обольщайтесь. Ни при ПАПе, ни при Зеле, ни при любых наступниках и папиредниках. Максимум, погрозятся санкциями, но ниче не поменяется. Для ограничения воздействия крылатых ракет нужна сильная эшелонированная ПВО - создание таковой очень дорого, но пока доступно Украине. Нужны деньги, ученые и желание.
antey1969 написав:.. Какой такой запах майдана? Против кого? ..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Порошенко розтовкмачує ватанам: ""Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим.
Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - зазначив Порошенко."