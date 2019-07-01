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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:29
sequence написав: antey1969 написав:
..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Шо ж вы без папы жить не можете. Да забудьте уже про него.
Запускайте поскорее мир с рашкой и ордилососсией. Тогда и увидим про 8 процентов.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:29
sequence написав: antey1969 написав:
..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Так это он еще по Западной катается, на Юге и Востоке могут и гнилыми помидорами забросить "благодарные" избиратели. СБУ с Нацгвардией то уже не подтянешь.
Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. Здесь ему охраны понадобится на порядок больше, а он жадноват.
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antey1969
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:32
antey1969 написав:
..
Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. ..
разве что совместно с "голосуй не по пгыколу" (чо там уже скрывать), под халявный концерт голосистого.
Народ в отпусках, да и жарко
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:33
vano80 написав: sequence написав: antey1969 написав:
..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Шо ж вы без папы жить не можете. Да забудьте уже про него.
Запускайте поскорее мир с рашкой и ордилососсией. Тогда и увидим про 8 процентов.
Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца?
Военкомат рядом - стучитесь.
Вот только в диванные войска там набора нет
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:35
sequence написав: antey1969 написав:
..
Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. ..
разве что совместно с "голосуй не по пгыколу" (чо там уже скрывать), под халявный концерт голосистого.
Народ в отпусках, да и жарко
Такого фейла Пинчук уж точно не допустит. Слава у нас в фаворитах ходит нынче, его пачкать ну никак нельзя.
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antey1969
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:36
antey1969 написав:
Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца?
Военкомат рядом - стучитесь.
Вот только в диванные войска там набора нет
Да этих свистунов воинственных тут уже немерено обозначилось, только пишут, что по контрактникам серьезный недобор, вся воинственность у них заканчивается при мыслях, что надо просидеть годик драгоценной своей жизни в блиндаже без удобств, а сами знаете у них работа другая, более престижная.
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freeze
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:37
antey1969 написав:
..Слава у нас в фаворитах ходит нынче, его пачкать ну никак нельзя.
та да, "газ по 250". За тридцать кубометров
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:51
antey1969 написав:
Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца?
Военкомат рядом - стучитесь.
Вот только в диванные войска там набора нет
Ну да, ну да. Вчера убили двух человек. Птуром по машине. Сходи к их родственникам, объясни, что завтра убийцы их родных будут в раду баллотироваться от ордилососсии.
Кстати, ребят, а чего это вас так на мир потянуло? Может продолжим про оффшорки и новые лица?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:51
freeze написав:
Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.
"Новые лица" вызывают тот же интерес, какой вызывала передача "В мире животных".
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:10
rjkz написав:
Твой президент был главнокомандующим 5 лет.
Что-ж он терпел эту окопную войну?
А відповідь то на поверхні....
Просто 5 років тому армії не було
,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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