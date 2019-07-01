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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3401340234033404>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:29

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор


Шо ж вы без папы жить не можете. Да забудьте уже про него.
Запускайте поскорее мир с рашкой и ордилососсией. Тогда и увидим про 8 процентов.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:29

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор

Так это он еще по Западной катается, на Юге и Востоке могут и гнилыми помидорами забросить "благодарные" избиратели. СБУ с Нацгвардией то уже не подтянешь.
Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. Здесь ему охраны понадобится на порядок больше, а он жадноват.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:32

  antey1969 написав:..
Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. ..
разве что совместно с "голосуй не по пгыколу" (чо там уже скрывать), под халявный концерт голосистого.
Народ в отпусках, да и жарко
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:33

  vano80 написав:
  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Какой такой запах майдана? Против кого?
..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор


Шо ж вы без папы жить не можете. Да забудьте уже про него.
Запускайте поскорее мир с рашкой и ордилососсией. Тогда и увидим про 8 процентов.

Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца?
Военкомат рядом - стучитесь.
Вот только в диванные войска там набора нет
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:35

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. ..
разве что совместно с "голосуй не по пгыколу" (чо там уже скрывать), под халявный концерт голосистого.
Народ в отпусках, да и жарко

Такого фейла Пинчук уж точно не допустит. Слава у нас в фаворитах ходит нынче, его пачкать ну никак нельзя.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:36

  antey1969 написав:Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца?
Военкомат рядом - стучитесь.
Вот только в диванные войска там набора нет


Да этих свистунов воинственных тут уже немерено обозначилось, только пишут, что по контрактникам серьезный недобор, вся воинственность у них заканчивается при мыслях, что надо просидеть годик драгоценной своей жизни в блиндаже без удобств, а сами знаете у них работа другая, более престижная.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:37

  antey1969 написав:..Слава у нас в фаворитах ходит нынче, его пачкать ну никак нельзя.
та да, "газ по 250". За тридцать кубометров
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:51

  antey1969 написав:Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца?
Военкомат рядом - стучитесь.
Вот только в диванные войска там набора нет


Ну да, ну да. Вчера убили двух человек. Птуром по машине. Сходи к их родственникам, объясни, что завтра убийцы их родных будут в раду баллотироваться от ордилососсии.
Кстати, ребят, а чего это вас так на мир потянуло? Может продолжим про оффшорки и новые лица?
vano80
 
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  freeze написав:
l66 написав:
  airmax78 написав:О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Бигус прозрел после этого интервью
https://www.rbc.ua/rus/news/andrey-bogdan-razreshil-donetsku-lugansku-1561935853.html


Новые лица конечно дают более интересные интервью, чем унылые папередники с политинформациями а-ля поздний Леня Брежнев.

"Новые лица" вызывают тот же интерес, какой вызывала передача "В мире животных".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:10

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:Твой президент был главнокомандующим 5 лет.
Что-ж он терпел эту окопную войну?
А відповідь то на поверхні....
Просто 5 років тому армії не було
,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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