Додано: Вів 02 лип, 2019 09:29

sequence написав: antey1969 написав: ..

Какой такой запах майдана? Против кого?

.. ..Какой такой запах майдана? Против кого?.. Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор

Так это он еще по Западной катается, на Юге и Востоке могут и гнилыми помидорами забросить "благодарные" избиратели. СБУ с Нацгвардией то уже не подтянешь.Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. Здесь ему охраны понадобится на порядок больше, а он жадноват.