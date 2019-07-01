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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:33

  budivelnik написав:
  rjkz написав:Твой президент был главнокомандующим 5 лет.
Что-ж он терпел эту окопную войну?
А відповідь то на поверхні....
Просто 5 років тому армії не було
,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...

Но проиграл выборы, правда странно? Особенно странно проиграть по округам на передовой врага... А ответ на поверхности: очень помогали демократы из США, а потом он поставил не на ту лошадь, а демократы проиграли и как бы всё... Сейчас 8% вместо 25% вот этого я вообще не понимаю где же 25% дружных, думающих подевались?...
Ещё одно будивельнык, что бы опять сюрпризом не было для Вас. Статья от 27 июня. https://gordonua.com/amp/news/politics/v-reytinge-premerskih-simpatiy-ukraincev-lidiruet-boyko-opros-1072501.html
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