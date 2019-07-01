Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Твой президент был главнокомандующим 5 лет. Что-ж он терпел эту окопную войну?
А відповідь то на поверхні.... Просто 5 років тому армії не було ,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...