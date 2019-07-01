Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:.. Какой такой запах майдана? Против кого? ..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Шо ж вы без папы жить не можете. Да забудьте уже про него. Запускайте поскорее мир с рашкой и ордилососсией. Тогда и увидим про 8 процентов.
antey1969 написав:.. Какой такой запах майдана? Против кого? ..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Так это он еще по Западной катается, на Юге и Востоке могут и гнилыми помидорами забросить "благодарные" избиратели. СБУ с Нацгвардией то уже не подтянешь. Мне вот интересно, решится ли По на предвыборной митинг в Киеве. Здесь ему охраны понадобится на порядок больше, а он жадноват.
antey1969 написав:.. Какой такой запах майдана? Против кого? ..
Можно посмотреть, сколько собирает ПАП на своих предвыборных "турнэ" и все понять про "майданы". За него, наверно, даже за деньги народ не пойдет. Разве что обнищавшие и скучающие без дела С14, но это отдельный разговор
Шо ж вы без папы жить не можете. Да забудьте уже про него. Запускайте поскорее мир с рашкой и ордилососсией. Тогда и увидим про 8 процентов.
Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца? Военкомат рядом - стучитесь. Вот только в диванные войска там набора нет
antey1969 написав:Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца? Военкомат рядом - стучитесь. Вот только в диванные войска там набора нет
Да этих свистунов воинственных тут уже немерено обозначилось, только пишут, что по контрактникам серьезный недобор, вся воинственность у них заканчивается при мыслях, что надо просидеть годик драгоценной своей жизни в блиндаже без удобств, а сами знаете у них работа другая, более престижная.
antey1969 написав:Опа, так Вы против мира и за войну до победного конца? Военкомат рядом - стучитесь. Вот только в диванные войска там набора нет
Ну да, ну да. Вчера убили двух человек. Птуром по машине. Сходи к их родственникам, объясни, что завтра убийцы их родных будут в раду баллотироваться от ордилососсии. Кстати, ребят, а чего это вас так на мир потянуло? Может продолжим про оффшорки и новые лица?
rjkz написав:Твой президент был главнокомандующим 5 лет. Что-ж он терпел эту окопную войну?
А відповідь то на поверхні.... Просто 5 років тому армії не було ,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
rjkz написав:Твой президент был главнокомандующим 5 лет. Что-ж он терпел эту окопную войну?
А відповідь то на поверхні.... Просто 5 років тому армії не було ,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...
А що дивного? 1 Людина яка змусила Україну і Українців вкласти в армію а не в жрачку для себе 1 трлн грн - програла людині яка нікому нічого не обіцяла, але жартувала про зниження тарифів.... 2 Від того ,що Порошенко програв-армія не зменшилась і не погіршилась... 3 Мені цікаво - чи усвідомлює Зеленський що а - погіршення умов існування армії може привести до військового перевороту б -покращення умов існування армії-це продовження політики Порошенко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69