Додано: Вів 02 лип, 2019 10:33

budivelnik написав: rjkz написав: Твой президент был главнокомандующим 5 лет.

Что-ж он терпел эту окопную войну? Твой президент был главнокомандующим 5 лет.Что-ж он терпел эту окопную войну? А відповідь то на поверхні....

Просто 5 років тому армії не було

,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо... А відповідь то на поверхні....Просто 5 років тому армії не було,потім прийшов Порошенко і разом з народом України ввалив в армію 1 трлн грн (саме 1000000000 а не млрд) і тому тепер армія знаходиться в такому стані.що ти можеш питати а чому не наступаємо...

Но проиграл выборы, правда странно? Особенно странно проиграть по округам на передовой врага... А ответ на поверхности: очень помогали демократы из США, а потом он поставил не на ту лошадь, а демократы проиграли и как бы всё... Сейчас 8% вместо 25% вот этого я вообще не понимаю где же 25% дружных, думающих подевались?...Ещё одно будивельнык, что бы опять сюрпризом не было для Вас. Статья от 27 июня.Подготовка к страшному сну Макса прям.