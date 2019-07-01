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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3401340234033404

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:08

И все, обличающие Богдана за "надати російській мові статус офіційної на Донбасі" либо не читали этого интервью, либо сознательно его искажают, умалчивая о:
Тоді, може, простіше відразу зробити російську другою державною?

Ні. Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати.

Друга державна вирішує це питання? Українська ж нікуди не дівається.

Не думаю, що вона вирішує це питання. Вона поглиблює конфлікт. В даному випадку я – проти.

А закон Колесніченка-Ківалова, наприклад, вирішує – регіональні мови?

Регіональні мови – напевно. Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державна – українська, регіональна – російська і за умови, що після цього вони – територія України.

https://www.rbc.ua/ukr/news/andrey-bogd ... 35853.html

Я могу понять форумчанина, активно призывавшего ранее за возврат к РФ - ему надо показать, новым его хозяевам, что он теперь "святее папы римского" (с), но остальные почему искажают? Надеются что люди настолько тупы, что не догадаются прочитать первоисточник - само интервью?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:18

  Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом.
Декому варто готувати квитки на Ростов.


А я говорил, я предуждал - и перед выборами, и сразу после них! Ни один ура-патриот не скажет, что не предупреждал!

Армовир - это в чистом виде экстремизм, направленный на мобилизацию пассионариев, которые никогда не смирятся с выбором большинства и будут навязывать свою правду силой.

Это будет происходить при каждом удобном случае (попытка мирного урегулирования на Донбассе, послабление языкового и культурного диктата, прямые переговоры с РФ по газу и т.д.), пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!

Если кто-то это читает из Зе-команды - готовьтесь, это адресовано вам! PS: и не стоит благодарностей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:03

  zРадио написав:.. пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!
..

не выльется. Нужны спонсоры мероприятия
да и 10 лет не прошло с начала последнего цикла
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:09

  airmax78 написав:О, Денис, который Бигус, прозревать начал: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1571041508
Большое тебе человеческое спасибо, Денис.

Ну, дурацкий же пост (Бигуса) и, думаю, Вы это прекрасно понимаете.
Дали Вы на него ссылку, а Франт прямо процитировал (правда, без ссылки, дал как свой текст :) ), и зачем?

Все это не так быстро как хотелось бы. Работаю над этим.

Вы так писали, что я думал, у Вас уже всё готово.
Но если Вы так твёрдо решили, то стоит ли хаять 75% остающихся? Или Вы таким образом хотите убедить себя в правильности отїезда?
Если так, то я могу привести Вам достаточно убедительные аргументы, не требующие обвинять президента и проголосовавших за него. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11

  budivelnik написав:б -покращення умов існування армії-це продовження політики Порошенко.

Это выполнение своих прямых посадових обязанностей.

А то у Вас, какая привязка к ПАПу получается))

К вопросу почему ж не наступал. Точнее к ответу на него Вашему.
Так уже ж года с два-три как уровень подняли.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:17

  zРадио написав:
  Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом.
Декому варто готувати квитки на Ростов.


А я говорил, я предуждал - и перед выборами, и сразу после них! Ни один ура-патриот не скажет, что не предупреждал!

Армовир - это в чистом виде экстремизм, направленный на мобилизацию пассионариев, которые никогда не смирятся с выбором большинства и будут навязывать свою правду силой.

Это будет происходить при каждом удобном случае (попытка мирного урегулирования на Донбассе, послабление языкового и культурного диктата, прямые переговоры с РФ по газу и т.д.), пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!

Если кто-то это читает из Зе-команды - готовьтесь, это адресовано вам! PS: и не стоит благодарностей...


Законна влада не може бути за знищення мови і культури та здачу території противнику.
Чи зРадіо не знав цього?

Що за новий темник щодо прямих переговорів по газу?
Всім процвітання!
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