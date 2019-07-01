Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я могу понять форумчанина, активно призывавшего ранее за возврат к РФ - ему надо показать, новым его хозяевам, что он теперь "святее папы римского" (с), но остальные почему искажают? Надеются что люди настолько тупы, что не догадаются прочитать первоисточник - само интервью?
Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом. Декому варто готувати квитки на Ростов.
А я говорил, я предуждал - и перед выборами, и сразу после них! Ни один ура-патриот не скажет, что не предупреждал!
Армовир - это в чистом виде экстремизм, направленный на мобилизацию пассионариев, которые никогда не смирятся с выбором большинства и будут навязывать свою правду силой.
Это будет происходить при каждом удобном случае (попытка мирного урегулирования на Донбассе, послабление языкового и культурного диктата, прямые переговоры с РФ по газу и т.д.), пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!
Если кто-то это читает из Зе-команды - готовьтесь, это адресовано вам! PS: и не стоит благодарностей...
Ну, дурацкий же пост (Бигуса) и, думаю, Вы это прекрасно понимаете. Дали Вы на него ссылку, а Франт прямо процитировал (правда, без ссылки, дал как свой текст ), и зачем?
Все это не так быстро как хотелось бы. Работаю над этим.
Вы так писали, что я думал, у Вас уже всё готово. Но если Вы так твёрдо решили, то стоит ли хаять 75% остающихся? Или Вы таким образом хотите убедить себя в правильности отїезда? Если так, то я могу привести Вам достаточно убедительные аргументы, не требующие обвинять президента и проголосовавших за него.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 лип, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом. Декому варто готувати квитки на Ростов.
А я говорил, я предуждал - и перед выборами, и сразу после них! Ни один ура-патриот не скажет, что не предупреждал!
Армовир - это в чистом виде экстремизм, направленный на мобилизацию пассионариев, которые никогда не смирятся с выбором большинства и будут навязывать свою правду силой.
Это будет происходить при каждом удобном случае (попытка мирного урегулирования на Донбассе, послабление языкового и культурного диктата, прямые переговоры с РФ по газу и т.д.), пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!
Если кто-то это читает из Зе-команды - готовьтесь, это адресовано вам! PS: и не стоит благодарностей...
Законна влада не може бути за знищення мови і культури та здачу території противнику. Чи зРадіо не знав цього?
Що за новий темник щодо прямих переговорів по газу?
Frant написав:Взагалі-то пахне новим Майданом. Декому варто готувати квитки на Ростов.
А я говорил, я предуждал - и перед выборами, и сразу после них! Ни один ура-патриот не скажет, что не предупреждал!
Армовир - это в чистом виде экстремизм, направленный на мобилизацию пассионариев, которые никогда не смирятся с выбором большинства и будут навязывать свою правду силой.
Это будет происходить при каждом удобном случае (попытка мирного урегулирования на Донбаассе, послабление языкового и культурного диктата, прямые переговоры с РФ по газу и т.д.), пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!
Если кто-то это читает из Зе-команды - готовьтесь, это адресовано вам! PS: и не стоит благодарностей...
Законна влада не може бути за знищення мови і культури та здачу території противнику. Чи зРадіо не знав цього?
Що за новий темник щодо прямих переговорів по газу?
Так что: те влади, которые не ввели ВП (даже до сих пор), подписали Минские, придерживаются Минских, то есть по факту сдали территории противнику, не законные?
Когда *ввели*)) понятие гибридной войны, сложно апеллировать к законности. Целесообразность... А она уже у каждого своя.