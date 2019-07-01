Додано: Вів 02 лип, 2019 11:18

Frant написав: Взагалі-то пахне новим Майданом.

Декому варто готувати квитки на Ростов.

Взагалі-то пахне новим Майданом.Декому варто готувати квитки на Ростов.

А я говорил, я предуждал - и перед выборами, и сразу после них! Ни один ура-патриот не скажет, что не предупреждал!Армовир - это в чистом виде экстремизм, направленный на мобилизацию пассионариев, которые никогда не смирятся с выбором большинства и будут навязывать свою правду силой.Это будет происходить при каждом удобном случае (попытка мирного урегулирования на Донбассе, послабление языкового и культурного диктата, прямые переговоры с РФ по газу и т.д.), пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!Если кто-то это читает из Зе-команды - готовьтесь, это адресовано вам! PS: и не стоит благодарностей...