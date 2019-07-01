Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:zРадио За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.
ЗЕ возможно многих устраивает. Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.
Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет! Но стоит в Украине усмирить ура-патриотов с масками на голове и коктейлями молотова в руках - тирания и угроза демократии
На ветке явный прогресс! Уже можно употреблять эпитет "му_дак". И это даже не удаляют! Теперь удаляются только посты с вопросами/замечаниями к модераторам. Написал ночью пост с цитатами о "президенте - долпойопе" и
Его клоунское высопревосходительство, как нашкодивший ребенок, заметает все под ковер. Авось обойдется. Авось проголосуют не так. А если что - так я скажу, что я не виноват, все уже без меня решили. Инфантил, блин.
Пост с первой цитатой даже удалили. Второй, правда, остался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:zРадио За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.
ЗЕ возможно многих устраивает. Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.
Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет! Но стоит в Украине усмирить ура-патриотов с масками на голове и коктейлями молотова в руках - тирания и угроза демократии
detroytred написав:zРадио За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.
ЗЕ возможно многих устраивает. Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.
Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет! Но стоит в Украине усмирить ура-патриотов с масками на голове и коктейлями молотова в руках - тирания и угроза демократии
А что, следствием установлено, кто стрелял (и это притом, что 5 лет вся полнота власти была у лидеров майдана)? Список стрелков в студию - с информацией о принадлежности каждого к органам правопорядка!
Что касается титушек - тебе Вадик привет передает, не мне! Потому что я как раз за то, чтобы всех их арестовывать и осуждать, а ты большинство из них изображаешь безвинными овечками
ЦВК зареєтрувала Анатолія Шарія кандидатом у депутати від Партії Шарія на виконання рішення суду. В ЦВК зазначили, що не мають іншого виходу виконання рішення, як зареєструвати Шарія. При цьому деякі члени ЦВК зазначили, що голосують за абсурдне рішення.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН. В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде. «Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он. Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги. «Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.
Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.