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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3403340434053406>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
9
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:31

  sequence написав:
  zРадио написав:.. пока не выльется в очередное масштабное противостояние с захватом правительственных зданий и свержением законной власти!
..

не выльется. Нужны спонсоры мероприятия
да и 10 лет не прошло с начала последнего цикла


Между 1-м и 2-м временной интервал был 9 лет. 2022-й - это всего через 3 года. А кто сказал, что длина памяти населения "целых" 9 лет? А если и 7-и достаточно? А это уже 2020-й...

Я не берусь утверждать, когда. Но я смею предположить, что Зеленский свою каденцию в 5 лет не доработает... По крайней мере, радикальные силы предпримут не одну попытку этому помешать...

PS: за спонсором не постоит - у нас в стране достаточно богатых на деньги и бедных на ум людей
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 02 лип, 2019 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:36

zРадио
За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.

ЗЕ возможно многих устраивает.
Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:40

Re: Політичні дискусії

А от мені по газу хтось може сказати ?
Як використовується труба з Новопскова ( це Харківська область - хаб газовий ) на Ростов на Дону ( через Луганськ десь там ) ...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:47

  detroytred написав:zРадио
За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.

ЗЕ возможно многих устраивает.
Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.


Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет! Но стоит в Украине усмирить ура-патриотов с масками на голове и коктейлями молотова в руках - тирания и угроза демократии :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:50

На ветке явный прогресс!
Уже можно употреблять эпитет "му_дак". И это даже не удаляют! :lol:
Теперь удаляются только посты с вопросами/замечаниями к модераторам.
Написал ночью пост с цитатами о "президенте - долпойопе" и
Его клоунское высопревосходительство, как нашкодивший ребенок, заметает все под ковер. Авось обойдется. Авось проголосуют не так. А если что - так я скажу, что я не виноват, все уже без меня решили.
Инфантил, блин.

Пост с первой цитатой даже удалили. :)
Второй, правда, остался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:57

  zРадио написав:
  detroytred написав:zРадио
За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.

ЗЕ возможно многих устраивает.
Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.


Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет! Но стоит в Украине усмирить ура-патриотов с масками на голове и коктейлями молотова в руках - тирания и угроза демократии :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Ага. Вадік тітушки передає тобі привіт
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:04

  zРадио написав:
  detroytred написав:zРадио
За Трампа тоже так поговаривали. Не усидит.

ЗЕ возможно многих устраивает.
Вон даже сторонники ПАПа пишут, что подозревают в намеренной отдаче власти.


Есть большая разница - в США радикалов разгоняют не только дубинками, но и пулями. И ни одна вошь не пискнет! Но стоит в Украине усмирить ура-патриотов с масками на голове и коктейлями молотова в руках - тирания и угроза демократии :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Якась дивна пам'ять у тебе зРадіо

https://youtu.be/kBlPNRTcSm8
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:16

  Первый написав:Якась дивна пам'ять у тебе зРадіо

https://youtu.be/kBlPNRTcSm8


А что, следствием установлено, кто стрелял (и это притом, что 5 лет вся полнота власти была у лидеров майдана)? Список стрелков в студию - с информацией о принадлежности каждого к органам правопорядка!

Что касается титушек - тебе Вадик привет передает, не мне! Потому что я как раз за то, чтобы всех их арестовывать и осуждать, а ты большинство из них изображаешь безвинными овечками
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:19

ЦВК зареєтрувала Анатолія Шарія кандидатом у депутати від Партії Шарія на виконання рішення суду. В ЦВК зазначили, що не мають іншого виходу виконання рішення, як зареєструвати Шарія. При цьому деякі члени ЦВК зазначили, що голосують за абсурдне рішення.

https://twitter.com/opora/status/1146010081777082368
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:23

Гройсман предложил главе «Нафтогаза» вернуть государству $11 млн премии
https://regnum.ru/news/polit/2658312.html
ПОЛТАВА, УКРАИНА, 2 июля 2019, 13:28 — REGNUM
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.
В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде.
«Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он.
Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги.
«Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.

Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.
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