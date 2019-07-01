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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3403340434053406

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 166
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0
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3
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5%
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Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:36

  Волгарь написав:Гройсман предложил главе «Нафтогаза» вернуть государству $11 млн премии
https://regnum.ru/news/polit/2658312.html
ПОЛТАВА, УКРАИНА, 2 июля 2019, 13:28 — REGNUM
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.
В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде.
«Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он.
Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги.
«Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.

Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.

Коболеву мама не разрешает :)
Да и Витренко тоже
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:40

  Волгарь написав:...............
Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.

https://www.unian.net/economics/energetics/10603467-groysman-predlozhil-kobolevu-vernut-pochti-300-millionov-griven-premii.html
Как сообщал УНИАН, в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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