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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:36

  Волгарь написав:Гройсман предложил главе «Нафтогаза» вернуть государству $11 млн премии
https://regnum.ru/news/polit/2658312.html
ПОЛТАВА, УКРАИНА, 2 июля 2019, 13:28 — REGNUM
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.
В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде.
«Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он.
Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги.
«Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.

Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.

Коболеву мама не разрешает :)
Да и Витренко тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:40

  Волгарь написав:...............
Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.

https://www.unian.net/economics/energetics/10603467-groysman-predlozhil-kobolevu-vernut-pochti-300-millionov-griven-premii.html
Как сообщал УНИАН, в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:58

  Вкладчик1234 написав:
  Волгарь написав:Гройсман предложил главе «Нафтогаза» вернуть государству $11 млн премии
https://regnum.ru/news/polit/2658312.html
ПОЛТАВА, УКРАИНА, 2 июля 2019, 13:28 — REGNUM
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН.
В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде.
«Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он.
Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги.
«Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.

Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.

Коболеву мама не разрешает :)
Да и Витренко тоже


https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:23

  vano80 написав:..........
https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.

Ваша ссылка от 28.02.19 14:22.
Вряд ли Гройсман до сих пор не знал бы о таком примечательном событии.
И вопрос - откуда Нафтогаз мог получить столько газа в компенсацию?
Это вообще-то порядка 7 млрд. кубов, близко к годовому импорту (примерно 10 млрд. кубов). Кто его поставил?
Газпром? Вроде, не слышно было.
Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? :lol:
"Говорите и вы". :)


P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.
P.p.s. Как насчёт ответа на мой вопрос viewtopic.php?p=4697829#p4697829?
Когда на фронт? Или отмолчитесь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:28

  ЛАД написав:.. Кто его поставил?
Газпром? Вроде, не слышно было.
Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? :lol:
"Говорите и вы". :)

да это бред какой-то.. Нафтагаз прокачивает ровно столько, сколько законтрактовано Европой, более того, суды не закончены, идут какие-то апелляции. Какие аресты, какие "получили бесплатно"??!!
Нафтагаз нонче жалуется, что нема денех на закачку, но Вано80 точно знает, что мама Коболева не зря прибавку к пенсии получила.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:33

  sequence написав:
  ЛАД написав:.. Кто его поставил?
Газпром? Вроде, не слышно было.
Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? :lol:
"Говорите и вы". :)

да это бред какой-то.. Нафтагаз прокачивает ровно столько, сколько законтрактовано Европой, более того, суды не закончены, идут какие-то апелляции. Какие аресты, какие "получили бесплатно"??!!
Нафтагаз нонче жалуется, что нема денех на закачку, но Вано80 точно знает, что мама Коболева не зря прибавку к пенсии получила.

Это не бред.
Это просто наглая ложь и вешание лапши на уши. Но вано (Ваня?) рад сделать вид, что поверил. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:40

  vano80 написав:""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.


На редкость лживое утверждение - открываешь отчетность Нефтегаза и смотришь в баланс! Повылазило?
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... cation.pdf

И как можно верить на слово жулику, спрятавшему премию от украинского правосудия?? Еще и когда речь о правомочности начисления этой премии...
https://finance.liga.net/personal/novos ... iyu-v-ssha
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:44

  ЛАД написав:
  vano80 написав:..........
https://biz.censor.net.ua/news/3114222/naftogaz_nachal_vzyskanie_s_gazproma_dolgov_v_lyuksemburge
""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.

Ваша ссылка от 28.02.19 14:22.
Вряд ли Гройсман до сих пор не знал бы о таком примечательном событии.
И вопрос - откуда Нафтогаз мог получить столько газа в компенсацию?
Это вообще-то порядка 7 млрд. кубов, близко к годовому импорту (примерно 10 млрд. кубов). Кто его поставил?
Газпром? Вроде, не слышно было.
Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? :lol:
"Говорите и вы". :)


P.s. Выделенное в посте к вниманию модераторов.
P.p.s. Как насчёт ответа на мой вопрос viewtopic.php?p=4697829#p4697829?
Когда на фронт? Или отмолчитесь?


Так а он ждет денег? Может кешем? С коболевым он не пробовал разговаривать, или полит ситуация такая, что лизать надо уже другие задницы?
По поводу выделенного. Чем гидрант хуже барыги? Из одной бочки.
А на вопрос твой тоже ответ есть. Как призовут так и пойдем. Не все же на вас тут оставлять, продать и поделить здесь не мы предлагали :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:45

  zРадио написав:..
И как можно верить на слово жулику..
так понимаю, что "грантоеды" всегда имеют авиабилет "к маме" с открытой датой..
а то мало ли..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:47

  zРадио написав:
  vano80 написав:""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."

Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.


На редкость лживое утверждение - открываешь отчетность Нефтегаза и смотришь в баланс! Повылазило?
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naf ... cation.pdf

И как можно верить на слово жулику, спрятавшему премию от украинского правосудия?? Еще и когда речь о правомочности начисления этой премии...
https://finance.liga.net/personal/novos ... iyu-v-ssha


Вот, все правильно. Так товарищ гройсман пусть не языком ляпает, а идет в барышевский суд, и там запросто обяжут вернуть незаконную премию.
vano80
 
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