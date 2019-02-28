Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН. В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде. «Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он. Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги. «Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.
Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.
Коболеву мама не разрешает Да и Витренко тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Как сообщал УНИАН, в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе «Нафтогаза» Андрея Коболева вернуть премию, полученную за «победу» над «Газпромом», сообщило 2 июля информационное агентство УНИАН. В ходе визита в Полтавскую область, Гройсман заявил, что Украина не получила ни копейки тех денег, которые «Нафтогаз» якобы отсудил у «Газпрома» в Стокгольмском арбитражном суде. «Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен ($11 млн), которые он приписал себе, подчёркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже «раздерибанили» сотни миллионов…», — заявил он. Гройсман считает, что Коболев поступит справедливо, если отменит соответствующее решение наблюдательного совета компании и вернёт деньги. «Что касается вообще «Нафтогаза», то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…», — отметил глава правительства Украины.
Цитируется УНИАН, но у меня его сайт не открывается.
Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.
Ваша ссылка от 28.02.19 14:22. Вряд ли Гройсман до сих пор не знал бы о таком примечательном событии. И вопрос - откуда Нафтогаз мог получить столько газа в компенсацию? Это вообще-то порядка 7 млрд. кубов, близко к годовому импорту (примерно 10 млрд. кубов). Кто его поставил? Газпром? Вроде, не слышно было. Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? "Говорите и вы".
ЛАД написав:.. Кто его поставил? Газпром? Вроде, не слышно было. Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? "Говорите и вы".
да это бред какой-то.. Нафтагаз прокачивает ровно столько, сколько законтрактовано Европой, более того, суды не закончены, идут какие-то апелляции. Какие аресты, какие "получили бесплатно"??!! Нафтагаз нонче жалуется, что нема денех на закачку, но Вано80 точно знает, что мама Коболева не зря прибавку к пенсии получила.
ЛАД написав:.. Кто его поставил? Газпром? Вроде, не слышно было. Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? "Говорите и вы".
да это бред какой-то.. Нафтагаз прокачивает ровно столько, сколько законтрактовано Европой, более того, суды не закончены, идут какие-то апелляции. Какие аресты, какие "получили бесплатно"??!! Нафтагаз нонче жалуется, что нема денех на закачку, но Вано80 точно знает, что мама Коболева не зря прибавку к пенсии получила.
Это не бред. Это просто наглая ложь и вешание лапши на уши. Но вано (Ваня?) рад сделать вид, что поверил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
vano80 написав:""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."
Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.
Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.
Ваша ссылка от 28.02.19 14:22. Вряд ли Гройсман до сих пор не знал бы о таком примечательном событии. И вопрос - откуда Нафтогаз мог получить столько газа в компенсацию? Это вообще-то порядка 7 млрд. кубов, близко к годовому импорту (примерно 10 млрд. кубов). Кто его поставил? Газпром? Вроде, не слышно было. Наши "европейские партнёры"? С какого счастья? Они что, получили 7 млрд. кубов от Газпрома бесплатно и поставили нам? "Говорите и вы".
Так а он ждет денег? Может кешем? С коболевым он не пробовал разговаривать, или полит ситуация такая, что лизать надо уже другие задницы? По поводу выделенного. Чем гидрант хуже барыги? Из одной бочки. А на вопрос твой тоже ответ есть. Как призовут так и пойдем. Не все же на вас тут оставлять, продать и поделить здесь не мы предлагали
vano80 написав:""Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге", – сообщает "Нафтогаз"."
Я так понимаю, гройсману не докладывают, как и гидранту, о том что происходит.